В Москве продлили разрешение владельцам кафе не убирать летние веранды

Однако конструкции не должны мешать в зимнее время

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Владельцам кафе и ресторанов в столице продлили разрешение не демонтировать летние веранды по окончании сезона, если конструкции не будут мешать в зимнее время. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Как и в прошлом году, правительство Москвы разрешило владельцам летних веранд сохранить установленные конструкции по окончании летнего сезона 2023 года. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - значится в сообщении.

В соответствии с принятым решением владельцы заведений общепита могут не проводить демонтаж веранд на зимний период при условии, что они не препятствуют свободному проходу пешеходов и работе уборочной техники и расположены: в городских парках; на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, на дворовых территориях нежилых зданий и строений; на земельных участках, находящихся в частной собственности. При этом зимняя эксплуатация веранд не допускается, владельцы обязаны обеспечить безопасность конструкций, включая очистку от снега и наледи.

"Возможность сохранить конструкции летних веранд в течение зимнего периода снижает финансовую нагрузку на заведения общепита и тем самым является одной из востребованных форм поддержки этой отрасли экономики. В зимний период 2022/23 годов ею воспользовались владельцы 346 летних кафе. Первоначальное решение по данному вопросу было принято по итогам встречи мэра Москвы Сергея Собянина со столичными рестораторами, состоявшейся 29 марта 2022 года", - заключили в мэрии.