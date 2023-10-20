В Германии заявили о создании единого центра документации по Второй мировой войне

В пресс-службе кабмина ФРГ отметили, что "новый объект призван представить историю германской оккупации Европы, а также предоставить место для памяти жертв"

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил решение о создании документационного центра "Вторая мировая война и германская оккупация в Европе". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе кабмина ФРГ.

"На вчерашнем заседании германский Бундестаг одобрил решение о создании документационного центра "Вторая мировая война и германская оккупация в Европе" (ZWBE)", - говорится в заявлении. При этом указывается, что "новый объект призван представить историю германской оккупации Европы во время Второй мировой войны, а также предоставить место для памяти жертв". "По решению парламента теперь может начаться конкретное планирование строительства, выставочной и образовательной программы документационного центра", - подчеркивается в тексте.

"Память о преступлениях, совершенных от имени Германии по всей Европе, не должна заканчиваться. Благодаря документационному центру в Берлине будет создан объект, который покажет ужасы захватнической и истребительной войны Германии. Этот чрезвычайно важный проект культурной памяти также посылает четкий сигнал о том, что мы никогда не забудем страдания людей в странах, оккупированных в то время Вермахтом", - отметила госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот.

Комплексное предложение по созданию документационного центра разработал Германский исторический музей.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти Германии проигнорировали обращение российской стороны с конкретными предложениями и замечаниями по создаваемому в Берлине документационному центру "Вторая мировая война и германская оккупация в Европе", который может быть использован в целях ревизии истории. Дипломат напомнила, что 9 октября 2020 года парламент Германии специальной резолюцией постановил создать в Берлине выставочную просветительскую площадку, документационный центр "Вторая мировая война и германская оккупация в Европе". Текст соответствующей резолюции вызвал опасения российской стороны по поводу "потенциальной политической инструментализации новой структуры в антироссийском ключе, в том числе в целях ревизии истории Второй мировой войны", указывала Захарова.