Можно ли растительным маслом вылечить множество заболеваний?

По рекомендациям ВОЗ, в рационе человека должно быть не более 30% жиров, из них большая часть — растительных. Источниками таких жиров как раз и являются все растительные масла. При этом содержащиеся в них полиненасыщенные жирные кислоты, такие как омега-3 (альфа-линоленовая кислота) и омега-6 (линолевая кислота), не синтезируются самостоятельно нашим организмом, а получаем мы их с пищей. Большинство людей получает достаточное количество омега-6 жирных кислот, и их дефицит встречается крайне редко, а вот от нехватки кислот омега-3 люди страдают гораздо чаще, что создает дисбаланс жирных кислот в организме. Жирные кислоты омега-3 способствуют здоровью сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем организма. Оптимальное соотношение в суточном рационе омега-6 к омега-3 жирных кислот составляет 5–10:1.

В нерафинированных растительных маслах содержится большое количество витаминов (особенно жирорастворимых: A, E, D), макро- и микроэлементов. Растительные масла отличаются друг от друга составом и соотношением полиненасыщенных жирных кислот, поэтому полезно употреблять различные виды масел.

Врач-диетолог Елена Соломатина объясняет, что к маслам можно присоединить множество продуктов, которые оказывают благотворное влияние на организм человека. "Действительно, с помощью продуктов питания можно корректировать свое здоровье. В частности, с помощью масел можно разнообразить свой рацион, обеспечить поступление необходимых жирных кислот. Но следует понимать, что каждое масло имеет свой профиль жирных кислот, которые должны быть сбалансированы. Поэтому масла должны потребляться в адекватном количестве. Иначе это может вызвать негативные последствия для пищеварительной системы, например для желчного пузыря. А переизбыток, например, омега-6 способен вызывать воспалительные процессы в организме", — поясняет она. И какое бы уникальное или дорогое ни было бы масло, оно не способно выступать лекарственным средством. Оно лишь способно оказывать определенную помощь организму как составной элемент здорового питания, добавляет врач.

Кроме того, Елена Соломатина отмечает, "что сплошь и рядом встречаются рекомендации лечить ожоги маслами". Но этого нельзя делать ни в коем случае: "Над ожогом создается масляная пленка, которая препятствует нормальной циркуляции воздуха. В результате затрудняется охлаждение поврежденной поверхности, и ситуация будет только усугубляться".