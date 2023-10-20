Ученые прочитали более 550 лекций московским школьникам

Учащиеся узнали о мутации вирусов, движении континентов, межкультурной коммуникации, изучении космоса и многом другом

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Более 550 лекций, посвященных геологии, астрономии, медицине и другим направлениям, прочли ученые московским школьникам в рамках акции "Ученые - в школы" в 2023 году, сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"В 2023 году в рамках просветительской акции "Ученые - в школы", направленной на популяризацию науки, ведущие научные сотрудники вузов и институтов провели более 550 лекций для школьников и студентов колледжей. Лауреаты премии правительства Москвы молодым ученым, члены-корреспонденты Российской академии наук, профессора вузов, сотрудники научно-исследовательских центров доступным и простым языком объясняли детям сложные химические, биологические, экономические, физические процессы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые рассказывали о мутации вирусов, движении континентов, межкультурной коммуникации, изучении космоса и многом другом, а также о том, как на практике можно пользоваться научными знаниями, а школьники задавали вопросы, делились своими познаниями, обменивались мнениями. Как уточнил замруководителя столичного департамента образования и науки Антон Молев, слова которого приводит пресс-служба, в этом году к просветительской акции присоединились более 200 столичных школ и колледжей, послушать лекции и задать вопросы смогли более 5 тыс. детей. "Вовлечение детей в занятия наукой еще на этапе школы - необходимый процесс. И если школьники уже сейчас могут пообщаться с ведущими специалистами в разных областях знания, им будет проще понять, чем они хотят заниматься в дальнейшем", - сказал он.