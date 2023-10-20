В Петербурге на выставке представили вещи соловецких юнг

Выставка "Мальчики с бантиками" - авторский проект Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Выставка "Мальчики с бантиками", на которой представлены вещи юнг из фондов Соловецкого музея-заповедника и частных коллекций, открылась в Музее политической истории России в Петербурге. Об этом сообщила журналистам пресс-служба музея.

"Посетители узнают об истории Соловецкой школы юнг, ее расположении, командирах, преподавателях и наставниках, подвигах ее выпускников на флотах, флотилиях и фронтах, о судьбах и службе в послевоенное время. Через документы, фотографии, подлинные предметы воссоздается история создания и строительства школы, организации учебного процесса и быта юных моряков", - говорится в пресс-релизе.

Выставка "Мальчики с бантиками" - авторский проект Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. На ней продемонстрированы навигационные приборы, учебные инструменты, предметы военного быта, подлинники и копии документов юнг из фондов Соловецкого музея-заповедника и частных коллекций. Помимо этого, всем посетителям предоставляется возможность посмотреть фильмы и сделать фотографии, а организованные группы могут сыграть в разработанную авторами выставки музейно-образовательную игру "Морской бой", в ходе которой командам необходимо отвечать на вопросы викторины и участвовать в разнообразных конкурсах.

В период с 1942 по 1945 годы на Соловках функционировала школа юнг, где подрастающее поколение проходило обучение военно-морским профессиям, таким как боцманы, рулевые, радисты, артиллерийские и торпедные электрики, а также мотористы. После завершения учебного года юнги отправлялись на боевые корабли ВМФ. Известны они были как "мальчики с бантиками" из-за того, что носили бескозырки с укороченными лентами, которые необходимо было складывать в бантик и закреплять над правым виском.