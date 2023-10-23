Премии "Экспортер года" вручили лучшим поставщикам страны

​​​​​​​На Международном форуме "Сделано в России" прошло торжественное вручение премии "Экспортер года". В финал вышли 112 компаний из разных регионов страны

Конкурсная комиссия определила победителей и призеров в 20 номинациях, обладателями премии стали экспортеры из 30 регионов РФ. Лидером среди них стала Новосибирская область с шестью призовыми местами, вторая по экспортным рекордам - Московская область, которая прозвучала в награждениях пяти номинаций. Третье место поделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области, у которых по четыре лауреата.

Важность экспорта в современных реалиях

В начале церемонии награждения заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев зачитал приветственные слова председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. В них была отмечена роль господдержки для экспортеров: "В современных экономических условиях, когда идет активный процесс расширения торговых связей с дружественными странами, поиск дополнительных рынков сбыта, создания новых транспортно-логистических цепочек, вопросы поддержки несырьевого экспорта приобретают особое значение".

В сообщении добавляется, что сейчас важна консолидация усилий государства и делового сообщества по наращиванию экспортного потенциала отечественных предприятий и стимулирование импортозамещающих производств.

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Также вступительное слово сказал президент организации "Деловая Россия" Алексей Репик.

"Экспорт - это знак качества по серьезному счету, честный, транспарентный, доказывающий, что наши продукты в любой сложной конкурентной среде оказываются востребованными и по-настоящему соответствующими высоким ожиданиям потребителей. Каждая команда, которая сегодня будет получать [премию] - это действительно призы командам, не конкретным людям, ведь целые коллективы работали, чтобы получилось по-настоящему хорошо. Эти команды заслужили в этом году не только наше с вами признание, но и признание своих потребителей", - сказал он.

Он выразил надежду, что в этом и следующем году предприниматели будут еще более активно участвовать в конкурсе. В этом году число участников форума "Сделано в России" уже увеличилось в 1,5 раза.

Лучшие в своих сферах по России

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Памятные статуэтки победителям и призерам вручал заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что в последние годы выход на внешние рынки усложнился, но это не стало проблемой для поставщиков: "Сегодня мы награждаем победителей конкурса „Экспортер года“, подводя итоги 2022 года. И несмотря на развязанную против российского экспорта настоящую борьбу, российские экспортеры не только выстояли, приведя в трепет и недоумение наших оппонентов, но и успели нарастить объемы, завести новые каналы сбыта, новых партнеров - преодолеть, по сути, все ограничения и барьеры. Сегодня на эту сцену поднимаются герои этой борьбы. Огромное вам спасибо".

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"

Первое место в номинации получило АО "Полипласт" (Москва). Компания экспортирует химическую продукцию. Вторым стало АО "Соликамскбумпром" (Пермский край), реализующее бумагу газетную и для гофрирования, третьим - ООО "УМК" (Челябинская область), которое предлагает покупателям строительные металлические конструкции.

Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"

ООО НПО "Броня" (Волгоградская область), которое экспортирует сверхтонкие теплоизоляторы, - победитель номинации. Второе место поделили поставщик оборудования контроля качества металлических изделий "НПП "Машпроект" (Санкт-Петербург) и "Ренессанс-Проект" (Рязанская область), которая экспортирует стекла, зеркала и пленку для триплекса. Третьим в номинации стал "Пермский ДСК" (Пермский край) - поставщик пиломатериалов и древесноволокнистых плит.

Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Крупный бизнес"

Победитель - поставщик холодильных витрин "Фригогласс Евразия" (Орловская область). ПАО "Уралмашзавод" (Свердловская область), экспортирующее оборудование для металлургии и горнодобывающей промышленности, стало вторым, а третьим - производитель сельхозтехники "КЗ "Ростсельмаш" (Ростовская область).

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Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Экспортер компонентов холодильной техники "Фригопоинт" (Белгородская область) победил в этой номинации. Поставщик оборудования для предприятий агропромышленного комплекса "Жаско" (Волгоградская область) занял второе место, а третье ушло ООО "Равани-Рус" (Челябинская область), которое экспортирует трубопроводную арматуру.

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Крупный бизнес"

Производитель свинины и говядины, а также полуфабрикатов "ТК "Мираторг" (Московская область) - победитель этой номинации. Второе место занял экспортер сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки "РостАгро" (Новосибирская область), а третье - поставщик майонеза, спредов и соусов "НМЖК" (Нижегородская область).

Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место досталось ООО "АГРОИНВЕСТ" (Смоленская область) - экспортеру семян для посадки. Вторым в номинации стало ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск" (Мурманская область), которое перерабатывает рыбу и морепродукты, третьим - ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" (Томская область), экспортирующее кедровые орехи, масло и кондитерские изделия.

Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"

Победитель - производитель подсолнечного масла, а также продуктов питания АО "Жировой комбинат" (Свердловская область). ООО "ХОЛДИНГ АКВА" (Ставропольский край), предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды из кавказских минеральных вод, стало в номинации вторым. Третьим признали АО "НХП" (Новосибирская область), которое экспортирует пшеничную муку и отруби.

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Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"

В этой номинации первым стал подмосковный экспортер консервированной продукции из овощей марки "Дядя Ваня" "Плодоимпорт". Второе место досталось поставщику кондитерских изделий "Услада" (Самарская область), третье - ООО "ТКП "Элза" (Краснодарский край), реализующему печенья, пастилу, зефир.

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Крупный бизнес"

Победителем стал столичный экспортер кинопродукции "Централ Партнершип Сейлз Хаус", второе место заняло учреждение здравоохранения "ВОКБ № 1" (Волгоградская область), третье место досталось ООО "Завод Инком" (Нижегородская область), которое создает конструкторскую документацию по изготовлению жгутов проводов.

Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место у разработчика программного обеспечения для систем распознавания лиц и силуэтов "НТЕХ ЛАБ" (Москва). Вторым в номинации стало ООО "Бэдфорд групп СПБ" (Санкт-Петербург), осуществляющее грузоперевозки, третьим - ООО "Эквивалент" (Приморский край), специализирующееся на логистических услугах.

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Номинация "Трейдер года", категория "Крупный бизнес"

Наиболее высоко жюри оценило ИП Сулейменов У. Х. (Омская область), занимающегося реализацией злаковых культур. АО "Атомстройэкспорт" (Нижегородская область) стало вторым в номинации, а третье место поделили поставщик парфюмерно-косметической, хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке "Компания "Арнест" (Ставропольский край) и экспортер сельскохозяйственной продукции "Агрокультура-СТ" (Краснодарский край).

Номинация "Трейдер года", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем признали ООО "Точные поставки" (Смоленская область), которое предлагает комплекс услуг в сфере внешнеэкономической деятельности. Вторым стал поставщик агропродукции "Байсэл" (Новосибирская область), третьим - экспортер мучных кондитерских изделий "СладЭкс" (Кировская область).

Номинация "Новая география"

Первое место заняло подмосковное ООО "ТК "Мираторг", второе - ООО "ХОЛДИНГ АКВА" (Ставропольский край). Третье место поделили АО "НХП" (Новосибирская область) и ООО "Акватория" (Санкт-Петербург).

Номинация "Прорыв года"

Подмосковное ООО "Плодоимпорт" - победитель номинации. Второе место досталось ООО "Байсэл" (Новосибирская область), а третье - экспортеру пиломатериалов "Лес-Инвест" (Республика Коми).

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Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"

В этой номинации конкурсное жюри присудило первое место экспортеру радионуклидных препаратов АО "ГНЦ НИИАР" (Ульяновская область). Вторым стало ПАО "ТрансКонтейнер" (Московская область), оказывающее услуги перевозок и сопровождения грузов. АО "У-УАЗ" (Республика Бурятия), поставщик различных типов вертолетов, стало третьим.

Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Победителем стало ООО НПО "Броня" (Волгоградская область). Вторым признали экспортера печенья "Бейкери Продакшн" (Ленинградская область), а третьим - столичного производителя оборудования для технической диагностики и дефектоскопов "Интрон Плюс".

Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Крупный бизнес"

Жюри признало победительницей Наталью Корой, генерального директора АО "Жировой комбинат" (Свердловская область). Второй в номинации стала Маргарита Соколова, руководитель ООО "ККВС" (Ярославская область). Третьей признали Ольгу Кузьмину, генерального директора ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область).

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Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"

Первое место заняла основатель и руководитель ООО "Эколюкс" (Новосибирская область) Ксения Вырвинская, второе - генеральный директор "ЛЕНЭКО" (Санкт-Петербург) Юлия Яценко. Третьей в номинации стала Анна Горохова, директор ООО "СладЭкс" (Кировская область).

Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер"

Победитель - Виктория Петровская, генеральный директор ООО "АГРО ВИКТОРИЯ" (Ростовская область). Второе место поделили Игорь Чуваков, основатель и руководитель ООО "Маклауд" (Свердловская область), и Юрий Белимов, соучредитель "ПКФ "Сибирская белочка" (Омская область). Третье место у Ирины Пономаревой - ИП Пономарева И. А. (Мурманская область).

Номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли"

В этой номинации первое место занял ИП Соболев В. С. (Республика Карелия), продающий сувенирные изделия из шунгита, а второе - поставщик товаров для ветеринарной практики "Вет-Цздор Продакт" (Смоленская область). Третьим стало ООО "Ураллесэкспорт" (Республика Башкортостан), которое занимается изготовлением древесных материалов.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил важность коллективной работы в компаниях и правильной стратегии ее руководителей.

"За каждой этой победой, за каждым названием компании есть совершенно конкретные люди, которые все это организовали. Люди, которые заставили поверить свою команду в то, что они могут быть успешными на внешних рынках, те, кто организовал работу внутри команды, те, кто смог наладить работу этой команды со всеми, кто может им помочь, посодействовать в организации этого экспорта, и те, кто добивается этих побед", - сказал он.

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В чем залог успеха?

О том, как компании добились успеха, лучшие экспортеры-победители всероссийского конкурса рассказали на кейс-сессии в ходе форума "Сделано в России".

Основатель и руководитель ООО "Маклауд" Игорь Чуваков объяснил, как в поиске партнеров за рубежом помогают активности в социальных сетях и работа с инфлюенсерами, прямые продажи и участие в выставках. Компания нашла новые рынки сбыта: "Мы решили все проблемы с оплатами, логистикой, коммуникацией контрагентов, сфокусировались на новых странах. Это прежде всего ОАЭ, Индия, Китай, Турция. Сейчас практически весь экспорт уходит в эти четыре страны".

Генеральный директор ООО "ТД "Вет-Цздор Продакт" Владимир Кантемиров рассказал, как начать онлайн-экспорт с нуля, каких ошибок можно избежать и какие факторы влияют на успех. После выступила коммерческий директор ООО "НТЕХ ЛАБ" Лиана Меликсетян. Она поделилась, с какими сложностями сталкиваются IТ-компании, и рассказала об опыте "НТЕХ ЛАБ" в популяризации продуктов.

Виталий Дулиенко, директор по развитию ООО "Плодоимпорт", на примере бренда "Дядя Ваня" рассказал, как продвигать свой бренд за рубежом: "Наша цель - построить глобальную торговую марку. С 2015 года я пришел в компанию, и восемь лет назад мы сразу поставили перед собой такую цель".

Последней на сессии выступила глава международного департамента ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" Лейла Атакишиева. Она рассказала о незаменимости российского контента на внешних рынках, а также о том, что компания планирует продолжать работать с Китаем.

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Во многом экспортерам помогает господдержка. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил: "Мы в постоянном режиме работаем со всеми экспортерами по выдаче различных документов, поэтому мы не понаслышке знаем и о проблемах, и о трудностях, которые они испытывают, особенно в настоящее время, как они продираются сегодня на внешние рынки. Радуемся вместе с ними каждой победе экспортера".

О конкурсе

Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.