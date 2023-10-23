Премии "Экспортер года" вручили лучшим поставщикам страны

Конкурсная комиссия определила победителей и призеров в 20 номинациях, обладателями премии стали экспортеры из 30 регионов РФ. Лидером среди них стала Новосибирская область с шестью призовыми местами, вторая по экспортным рекордам - Московская область, которая прозвучала в награждениях пяти номинаций. Третье место поделили Санкт-Петербург, Свердловская и Волгоградская области, у которых по четыре лауреата.
Важность экспорта в современных реалиях
В начале церемонии награждения заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев зачитал приветственные слова председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. В них была отмечена роль господдержки для экспортеров: "В современных экономических условиях, когда идет активный процесс расширения торговых связей с дружественными странами, поиск дополнительных рынков сбыта, создания новых транспортно-логистических цепочек, вопросы поддержки несырьевого экспорта приобретают особое значение".
В сообщении добавляется, что сейчас важна консолидация усилий государства и делового сообщества по наращиванию экспортного потенциала отечественных предприятий и стимулирование импортозамещающих производств.
Также вступительное слово сказал президент организации "Деловая Россия" Алексей Репик.
"Экспорт - это знак качества по серьезному счету, честный, транспарентный, доказывающий, что наши продукты в любой сложной конкурентной среде оказываются востребованными и по-настоящему соответствующими высоким ожиданиям потребителей. Каждая команда, которая сегодня будет получать [премию] - это действительно призы командам, не конкретным людям, ведь целые коллективы работали, чтобы получилось по-настоящему хорошо. Эти команды заслужили в этом году не только наше с вами признание, но и признание своих потребителей", - сказал он.
Он выразил надежду, что в этом и следующем году предприниматели будут еще более активно участвовать в конкурсе. В этом году число участников форума "Сделано в России" уже увеличилось в 1,5 раза.
Лучшие в своих сферах по России
Памятные статуэтки победителям и призерам вручал заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Он отметил, что в последние годы выход на внешние рынки усложнился, но это не стало проблемой для поставщиков: "Сегодня мы награждаем победителей конкурса „Экспортер года“, подводя итоги 2022 года. И несмотря на развязанную против российского экспорта настоящую борьбу, российские экспортеры не только выстояли, приведя в трепет и недоумение наших оппонентов, но и успели нарастить объемы, завести новые каналы сбыта, новых партнеров - преодолеть, по сути, все ограничения и барьеры. Сегодня на эту сцену поднимаются герои этой борьбы. Огромное вам спасибо".
Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Крупный бизнес"
Первое место в номинации получило АО "Полипласт" (Москва). Компания экспортирует химическую продукцию. Вторым стало АО "Соликамскбумпром" (Пермский край), реализующее бумагу газетную и для гофрирования, третьим - ООО "УМК" (Челябинская область), которое предлагает покупателям строительные металлические конструкции.
Номинация "Экспортер года в сфере промышленности", категория "Малое и среднее предпринимательство"
ООО НПО "Броня" (Волгоградская область), которое экспортирует сверхтонкие теплоизоляторы, - победитель номинации. Второе место поделили поставщик оборудования контроля качества металлических изделий "НПП "Машпроект" (Санкт-Петербург) и "Ренессанс-Проект" (Рязанская область), которая экспортирует стекла, зеркала и пленку для триплекса. Третьим в номинации стал "Пермский ДСК" (Пермский край) - поставщик пиломатериалов и древесноволокнистых плит.
Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Крупный бизнес"
Победитель - поставщик холодильных витрин "Фригогласс Евразия" (Орловская область). ПАО "Уралмашзавод" (Свердловская область), экспортирующее оборудование для металлургии и горнодобывающей промышленности, стало вторым, а третьим - производитель сельхозтехники "КЗ "Ростсельмаш" (Ростовская область).
Номинация "Экспортер года в сфере машиностроения", категория "Малое и среднее предпринимательство"
Экспортер компонентов холодильной техники "Фригопоинт" (Белгородская область) победил в этой номинации. Поставщик оборудования для предприятий агропромышленного комплекса "Жаско" (Волгоградская область) занял второе место, а третье ушло ООО "Равани-Рус" (Челябинская область), которое экспортирует трубопроводную арматуру.
Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Крупный бизнес"
Производитель свинины и говядины, а также полуфабрикатов "ТК "Мираторг" (Московская область) - победитель этой номинации. Второе место занял экспортер сельскохозяйственных культур и продуктов их переработки "РостАгро" (Новосибирская область), а третье - поставщик майонеза, спредов и соусов "НМЖК" (Нижегородская область).
Номинация "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", категория "Малое и среднее предпринимательство"
Первое место досталось ООО "АГРОИНВЕСТ" (Смоленская область) - экспортеру семян для посадки. Вторым в номинации стало ООО "Рыбные Мануфактуры Мурманск" (Мурманская область), которое перерабатывает рыбу и морепродукты, третьим - ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр" (Томская область), экспортирующее кедровые орехи, масло и кондитерские изделия.
Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Крупный бизнес"
Победитель - производитель подсолнечного масла, а также продуктов питания АО "Жировой комбинат" (Свердловская область). ООО "ХОЛДИНГ АКВА" (Ставропольский край), предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной воды из кавказских минеральных вод, стало в номинации вторым. Третьим признали АО "НХП" (Новосибирская область), которое экспортирует пшеничную муку и отруби.
Номинация "Экспортер года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)", категория "Малое и среднее предпринимательство"
В этой номинации первым стал подмосковный экспортер консервированной продукции из овощей марки "Дядя Ваня" "Плодоимпорт". Второе место досталось поставщику кондитерских изделий "Услада" (Самарская область), третье - ООО "ТКП "Элза" (Краснодарский край), реализующему печенья, пастилу, зефир.
Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Крупный бизнес"
Победителем стал столичный экспортер кинопродукции "Централ Партнершип Сейлз Хаус", второе место заняло учреждение здравоохранения "ВОКБ № 1" (Волгоградская область), третье место досталось ООО "Завод Инком" (Нижегородская область), которое создает конструкторскую документацию по изготовлению жгутов проводов.
Номинация "Экспортер года в сфере услуг", категория "Малое и среднее предпринимательство"
Первое место у разработчика программного обеспечения для систем распознавания лиц и силуэтов "НТЕХ ЛАБ" (Москва). Вторым в номинации стало ООО "Бэдфорд групп СПБ" (Санкт-Петербург), осуществляющее грузоперевозки, третьим - ООО "Эквивалент" (Приморский край), специализирующееся на логистических услугах.
Номинация "Трейдер года", категория "Крупный бизнес"
Наиболее высоко жюри оценило ИП Сулейменов У. Х. (Омская область), занимающегося реализацией злаковых культур. АО "Атомстройэкспорт" (Нижегородская область) стало вторым в номинации, а третье место поделили поставщик парфюмерно-косметической, хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке "Компания "Арнест" (Ставропольский край) и экспортер сельскохозяйственной продукции "Агрокультура-СТ" (Краснодарский край).
Номинация "Трейдер года", категория "Малое и среднее предпринимательство"
Победителем признали ООО "Точные поставки" (Смоленская область), которое предлагает комплекс услуг в сфере внешнеэкономической деятельности. Вторым стал поставщик агропродукции "Байсэл" (Новосибирская область), третьим - экспортер мучных кондитерских изделий "СладЭкс" (Кировская область).
Номинация "Новая география"
Первое место заняло подмосковное ООО "ТК "Мираторг", второе - ООО "ХОЛДИНГ АКВА" (Ставропольский край). Третье место поделили АО "НХП" (Новосибирская область) и ООО "Акватория" (Санкт-Петербург).
Номинация "Прорыв года"
Подмосковное ООО "Плодоимпорт" - победитель номинации. Второе место досталось ООО "Байсэл" (Новосибирская область), а третье - экспортеру пиломатериалов "Лес-Инвест" (Республика Коми).
Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Крупный бизнес"
В этой номинации конкурсное жюри присудило первое место экспортеру радионуклидных препаратов АО "ГНЦ НИИАР" (Ульяновская область). Вторым стало ПАО "ТрансКонтейнер" (Московская область), оказывающее услуги перевозок и сопровождения грузов. АО "У-УАЗ" (Республика Бурятия), поставщик различных типов вертолетов, стало третьим.
Номинация "Ответственный экспортер ESG", категория "Малое и среднее предпринимательство"
Победителем стало ООО НПО "Броня" (Волгоградская область). Вторым признали экспортера печенья "Бейкери Продакшн" (Ленинградская область), а третьим - столичного производителя оборудования для технической диагностики и дефектоскопов "Интрон Плюс".
Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Крупный бизнес"
Жюри признало победительницей Наталью Корой, генерального директора АО "Жировой комбинат" (Свердловская область). Второй в номинации стала Маргарита Соколова, руководитель ООО "ККВС" (Ярославская область). Третьей признали Ольгу Кузьмину, генерального директора ОАО "Великолукский мясокомбинат" (Псковская область).
Номинация "Лучшая женщина-экспортер", категория "Малое и среднее предпринимательство"
Первое место заняла основатель и руководитель ООО "Эколюкс" (Новосибирская область) Ксения Вырвинская, второе - генеральный директор "ЛЕНЭКО" (Санкт-Петербург) Юлия Яценко. Третьей в номинации стала Анна Горохова, директор ООО "СладЭкс" (Кировская область).
Номинация "Лучший молодой предприниматель-экспортер"
Победитель - Виктория Петровская, генеральный директор ООО "АГРО ВИКТОРИЯ" (Ростовская область). Второе место поделили Игорь Чуваков, основатель и руководитель ООО "Маклауд" (Свердловская область), и Юрий Белимов, соучредитель "ПКФ "Сибирская белочка" (Омская область). Третье место у Ирины Пономаревой - ИП Пономарева И. А. (Мурманская область).
Номинация "Лучший экспортер в сфере электронной торговли"
В этой номинации первое место занял ИП Соболев В. С. (Республика Карелия), продающий сувенирные изделия из шунгита, а второе - поставщик товаров для ветеринарной практики "Вет-Цздор Продакт" (Смоленская область). Третьим стало ООО "Ураллесэкспорт" (Республика Башкортостан), которое занимается изготовлением древесных материалов.
Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил важность коллективной работы в компаниях и правильной стратегии ее руководителей.
"За каждой этой победой, за каждым названием компании есть совершенно конкретные люди, которые все это организовали. Люди, которые заставили поверить свою команду в то, что они могут быть успешными на внешних рынках, те, кто организовал работу внутри команды, те, кто смог наладить работу этой команды со всеми, кто может им помочь, посодействовать в организации этого экспорта, и те, кто добивается этих побед", - сказал он.
В чем залог успеха?
О том, как компании добились успеха, лучшие экспортеры-победители всероссийского конкурса рассказали на кейс-сессии в ходе форума "Сделано в России".
Основатель и руководитель ООО "Маклауд" Игорь Чуваков объяснил, как в поиске партнеров за рубежом помогают активности в социальных сетях и работа с инфлюенсерами, прямые продажи и участие в выставках. Компания нашла новые рынки сбыта: "Мы решили все проблемы с оплатами, логистикой, коммуникацией контрагентов, сфокусировались на новых странах. Это прежде всего ОАЭ, Индия, Китай, Турция. Сейчас практически весь экспорт уходит в эти четыре страны".
Генеральный директор ООО "ТД "Вет-Цздор Продакт" Владимир Кантемиров рассказал, как начать онлайн-экспорт с нуля, каких ошибок можно избежать и какие факторы влияют на успех. После выступила коммерческий директор ООО "НТЕХ ЛАБ" Лиана Меликсетян. Она поделилась, с какими сложностями сталкиваются IТ-компании, и рассказала об опыте "НТЕХ ЛАБ" в популяризации продуктов.
Виталий Дулиенко, директор по развитию ООО "Плодоимпорт", на примере бренда "Дядя Ваня" рассказал, как продвигать свой бренд за рубежом: "Наша цель - построить глобальную торговую марку. С 2015 года я пришел в компанию, и восемь лет назад мы сразу поставили перед собой такую цель".
Последней на сессии выступила глава международного департамента ООО "Централ Партнершип Сейлз Хаус" Лейла Атакишиева. Она рассказала о незаменимости российского контента на внешних рынках, а также о том, что компания планирует продолжать работать с Китаем.
Во многом экспортерам помогает господдержка. Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин заявил: "Мы в постоянном режиме работаем со всеми экспортерами по выдаче различных документов, поэтому мы не понаслышке знаем и о проблемах, и о трудностях, которые они испытывают, особенно в настоящее время, как они продираются сегодня на внешние рынки. Радуемся вместе с ними каждой победе экспортера".
О конкурсе
Премия "Экспортер года" учреждена Правительством РФ. Определение победителей и призеров конкурса проходит в два этапа. Сначала на уровне каждого федерального округа, а затем из числа компаний, занявших первые места по итогам окружного этапа, будут отобраны победители и призеры конкурса на федеральном уровне.