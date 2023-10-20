Шольц сравнил нападения на евреев в Германии с нападением на всех немцев

Канцлер ФРГ отметил, что "государство сделает все возможное для защиты еврейской жизни" в стране

БЕРЛИН, 20 октября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что тот, кто совершает нападения на евреев, проживающих в ФРГ, нападает на всех немцев.

"Мы на вашей стороне. Государство сделает все возможное для защиты еврейской жизни в Германии. И мы как граждане этой страны не позволим разделить себя", - сказал Шольц в интервью журналу Der Spiegel, отвечая на вопрос, каково его послание евреям в ФРГ. "Тот, кто нападает на евреев, кто оскорбляет их или причиняет им боль, нападает на всех нас", - констатировал глава правительства Германии.

Комментируя демонстрации антисемитской направленности, которые в последние дни проходят в Берлине, канцлер отметил, что "такие беспорядки ужасны". "И да, мы поклялись "никогда больше". Именно поэтому мы должны решительно противостоять всем, кто выкрикивает антисемитские лозунги, сжигает флаги Израиля, кто открыто приветствует гибель людей в результате террористической атаки ХАМАС. Все это преступления, и они должны преследоваться по закону", - подчеркнул Шольц.

В то же время он заметил, что необходимо запретить митинги, создающие риск подобных преступлений. "Этому нет места у нас. Действия ХАМАС были бесчеловечными и варварскими, и никто не должен их приветствовать. Тем более не в стране, история которой неразрывно связана с Холокостом", - резюмировал Шольц.

8 октября канцлер ФРГ заявил, что Германия будет тщательнее охранять израильские государственные объекты, еврейские культурные и религиозные учреждения на своей территории. 12 октября глава правительства ФРГ объявил, что власти запретят деятельность в стране движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun. По данным Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ (контрразведка), в Германии насчитывается около 450 сторонников ХАМАС. Через них движение собирает пожертвования, вербует новых членов и распространяет пропаганду.