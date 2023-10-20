Решетников сообщил, что РФ и КНР исходят из единых позиций по климатической повестке

По словам министра экономического развития России, нужно думать об адаптации к климатическим изменениям и направлять туда инвестиции

ПЕКИН, 20 октября. /ТАСС/. Российские и китайские власти подходят к вопросам по адаптации к изменениям климата, занимая единую позицию по поводу необходимости формулирования климатической повестки. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Главное, что мы, действительно, стоим с китайскими партнерами на единых позициях и на едином понимании, что климатическая повестка должна быть, - заявил он журналистам по итогам V Российско-китайского энергетического бизнес-форума, прошедшего в Пекине. - Мы вместе стоим на позиции, что необходимо придерживаться технологической нейтральности и поиска наиболее экономически эффективных способов сокращения CO2. А не так, чтобы заранее объявили, что уголь или какой-то другой источник [энергии] - "заведомо плохой".

По словам министра, в ходе недавно завершившегося визита президента РФ Владимира Путина в КНР "обсуждались вопросы климата и синхронизации позиций". "В экономике Китая больше 50% - это уголь. И [китайские] коллеги достаточно сильно продвинулись в технологиях сжигания угля, сделали их более экологичными, - добавил он. - В том числе и улавливание выбросов применяют. Поэтому нам очень важно, чтобы не было на уровне уже COP28 и международной климатической повестки какого-то однозначного "вычеркивания" всех без исключения полезных ископаемых из доступных".

Решетников подчеркнул, что крайне важно обеспечить право на доступную энергию развивающихся стран, где среднедушевой ВВП еще не достиг уровня развитых стран. "Важно не только направлять средства на сокращение выбросов, важно еще и адаптироваться к изменениям климата, - отметил он. - Потому что климатическая система очень инерционна, и даже если мы сейчас возьмем самые амбициозные задачи по сокращению выбросов CO2 и достигнем их любой ценой, все равно температура [атмосферы] будет повышаться".

Глава ведомства отметил, что нужно думать об адаптации к климатическим изменениям и направлять туда инвестиции. "Надо поддерживать такой баланс. И мы сейчас в рамках подготовки к COP28 эти темы обсуждаем. Очень важно, что с китайской стороной мы одинаково на это смотрим", - подытожил Решетников.