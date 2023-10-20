Cпортшколу в столичном районе Чертаново Южное капитально отремонтируют

На прилегающей территории также обновят проезды и тротуары, установят бордюрный камень и уложат тактильные плиты

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Москомэкспертиза одобрила проект капитального ремонта спортивной школы №42 в районе Чертаново Южное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Капитальный ремонт здания ГБУ "СШОР №42" Москомспорта" по адресу: Россошанский проезд, д. 4, к. 4, стр. 2, район Чертаново Южное Южного административного округа города Москвы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, здание спортшколы - трехэтажное, построенное в 2008 году. Проектными решениями предусматриваются внутренние и наружные ремонтные работы. Специалисты полностью обновят отделку помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, которые приводит пресс-служба, также запланированы облицовка стен фасадов из сэндвич-панелей металлическими панелями и перфорированными ламелями, ремонт кровли, замена покрытий козырька, установка новой вывески учреждения. Помимо этого, будет заново облицован цоколь, уложено новое покрытие площадок и лестниц, заменены пандусы, а также наружные окна и двери. "В здании модернизируют и инженерные сети. Работы затронут системы электроснабжения, водоснабжения и вентиляции", - добавила глава Москомэкспертизы.

Яковлева заверила, что на прилегающей территории обновят проезды и тротуары, установят бордюрный камень и уложат тактильные плиты. Дополнительно предусмотрена установка малых архитектурных форм и разбивка газона.