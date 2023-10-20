В Москве пройдет конкурс поделок из вторсырья

Работы будут приниматься с 23 октября по 26 ноября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Конкурс поделок из вторсырья и ставших ненужными вещей "Осенняя мастерская" пройдет в Москве с 23 октября по 26 ноября, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Специалисты экоцентра "Экошкола Кусково" департамента природопользования и охраны окружающей среды предлагают по-новому взглянуть на вторсырье и старые вещи, сделать интересные, забавные, уникальные, а может быть, практичные поделки, подарив отслужившим предметам новую жизнь. К участию в конкурсе "Осенняя мастерская" приглашаются все желающие старше четырех лет <...>. Работы на конкурс будут приниматься с 23 октября по 26 ноября 2023 года в экоцентре "Экошкола Кусково" по адресу: ст. м. "Перово", 3-я Музейная ул., д. 40, стр. 1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мастерить поделки можно из разнообразных отходов, вторсырья, в том числе из пришедшей в негодность одежды, обуви, различных упаковок, пластиковых бутылок и прочего. Работы будут распределяться по возрастным категориям: от 4 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 14 лет, от 15 до 17 лет, от 18 лет и старше. Победители и призеры получат дипломы и сувениры ГПБУ "Мосприрода". Итоги конкурса будут объявлены до 30 декабря.