В Австрии мемориал советским воинам восстановили после осквернения

По данным посольства РФ в стране, 6 октября вандалы уничтожили красную звезду, являвшуюся частью оформления памятника, и нанесли на монумент надпись оскорбительного характера

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. Мемориалу павшим советским бойцам в городе Штокерау неподалеку от Вены вернули изначальный вид после осквернения вандалами. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Австрии.

"Последствия осквернения советского воинского мемориала в городе Штокерау (федеральная земля Нижняя Австрия) благодаря решительному вмешательству Посольства и оперативной реакции земельных властей устранены. Монументу возвращен первоначальный вид. Рассчитываем, что вандалы будут найдены и понесут заслуженное наказание", - отметили в российском дипломатическом представительстве.

Вандалы осквернили мемориал 6 октября. Они уничтожили красную звезду, являвшуюся частью оформления памятника, и нанесли на монумент надпись оскорбительного характера. В настоящий момент композиции вернули изначальный вид.