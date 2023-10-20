Российский космонавт Матвеев ответил на вопросы индийских школьников и студентов

Как сообщила директор Русского дома в Мумбаи Елена Ремизова, подобное мероприятие организовали впервые

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 октября. /ТАСС/. Член российского отряда космонавтов Денис Матвеев в онлайн-формате ответил на вопросы школьников и студентов из Индии. Как сообщила корреспонденту ТАСС директор Русского дома в Мумбаи Елена Ремизова, подобное мероприятие было организовано для учащихся "экономической столицы Индии" впервые.

"Мы впервые организовали подобную онлайн-встречу с космонавтом. В мероприятии приняли участие более 50 человек. Более часа Денис Матвеев отвечал на вопросы аудитории", - рассказала Ремизова.

Она отметила, что встреча была организована Русским домом вместе с российским Центром подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина и Научным центром им. Джавахарлала Неру в Мумбаи.

"Ребят интересовало все - от подготовки и требований к будущим космонавтам до проведения научных экспериментов и нештатных ситуаций на борту космического корабля или орбитальной станции", - отметила собеседница агентства.

Ремизова указала, что Русский дом в Мумбаи намерен продолжать сотрудничество с Центром подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина.

Интерес индийской молодежи к космосу велик и объясняется стремительным развитием индийской космической программы. Вслед за успешным запуском миссии "Чандраян-3" к Луне и станции Aditya-L1 по изучению Солнца Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к запуску первой национальной пилотируемой миссии на орбиту "Гаганьян" в 2024 году. "Российский космонавт от души пожелал успехов индийским коллегам", - добавила Ремизова.