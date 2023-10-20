В Страсбурге полиция задержала у синагоги вооруженного ножом подростка

По данным газеты Dernieres Nouvelles d'Alsace, полицейские обратили внимание него, когда он водил лезвием ножа по ограждению перед синагогой, прежде чем спрятать оружие в рукав

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Французская полиция задержала в Страсбурге возле синагоги вооруженного ножом подростка, как утверждается, чеченского происхождения. Об этом сообщила газета Dernieres Nouvelles d'Alsace.

По ее данным, полицейские обратили внимание на 15-летнего подростка, когда он водил лезвием ножа по ограждению перед синагогой, прежде чем спрятать оружие в рукав. На допросе он заявил, что просто нашел нож на улице и не знал, что находится в здании, возле которого его задержали.

В мобильном телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили переписку в мессенджере Snapchat, где он утверждал, что придет в школу с автоматом Калашникова и станет "самым известным" представителем чеченской диаспоры. Также в истории браузера на мобильном устройстве обнаружились запросы о стоимости автомата. Молодой человек в ответ на это заявил следователям, что собирался обзавестись оружием, чтобы начать торговать наркотиками.