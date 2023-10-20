20 октября, 20:35

Водителям грузовиков и спецтехники в Москве напомнили о технике безопасности

Как сообщили в столичном Дептрансе, на 72 дорожных табло разместили информацию о необходимости соблюдать осторожность вблизи контактной сети трамвая

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Напоминания для водителей грузовиков и спецтехники о необходимости соблюдать осторожность поблизости от контактной сети трамвая появились на инфотабло в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Следите за габаритами: на 72 дорожных табло ЦОДД вместе с московским метро разместили важное напоминание водителям <...> грузовиков и спецтехники о соблюдении ПДД и техники безопасности, чтобы предотвратить обрывы контактной сети трамвая", - говорится в публикации.

Как отметили в департаменте, нарушителю работы городского транспорта нужно выплачивать компенсацию за причиненные убытки. "Иногда это очень большие суммы. Статистика показывает, что за один час задержки трамваев каждый виновник возмещает в среднем более 800 тыс. рублей. Будьте предельно осторожны и внимательны рядом с трамвайными путями", - резюмировали в департаменте. 

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© Информационное агентство ТАСС
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