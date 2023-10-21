В нескольких городах Нидерландов проходят демонстрации в поддержку Палестины

Как сообщил телеканал NOS, акция в Гааге собрала несколько сотен человек

ГААГА, 21 октября. /ТАСС/. Демонстрации в поддержку Палестины проходят в нескольких городах Нидерландов. Об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, акция в Гааге собрала несколько сотен человек. Они прошли по городу с палестинскими флагами, скандируя различные лозунги, такие как "Свободная Палестина" и "Прекратите бомбить Газу". Демонстрация прошла мирно и без инцидентов. На протяжении всего пути участников акции сопровождали сотрудники полиции.

Демонстрации запланированы в субботу и в других городах, в частности в Леувардене, Энсхеде и Маастрихте. В них также ожидается участие сотен человек.