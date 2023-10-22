В "Арктикугле" сообщили о планах создать "Заповедный архипелаг" на Шпицбергене

Гендиректор треста Ильдар Неверов отметил, что основная проблема в реализации проекта заключается в сотрудничестве с норвежской стороной

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Проект по развитию музейно-исторического наследия в российских поселках Баренцбург и Пирамида под рабочим названием "Заповедный архипелаг" планируют реализовать на Шпицбергене. Об этом на лекции "Трест "Артикуголь" сегодня и завтра" сообщил генеральный директор треста Ильдар Неверов.

"Все, что <...> в РФ есть, на архипелаге будет переосмысленно через призму музейно-исторического наследия. <...> Каждому зданию, каждой улице, каждому артефакту, каждой форме, дадим новое звучание. Рабочее название [проекта] - "Заповедный архипелаг", - сказал он.

Неверов уточнил, что концепция подразумевает полное переосмысление всей инфраструктуры поселков, "от светового, музыкального, транспортного оформления". Над проектом работает специальная творческая группа. Неверов рассказал, что для реализации проекта Пирамиду посетили ведущие музейные специалисты страны, например, руководство Музея современной истории России.

Директор "Арктикугля" подчеркнул, что основная проблема заключается в сотрудничестве с норвежской стороной. Он уточнил, что в 2014 году Норвегия признала Пирамиду особой культурной зоной. Такой статус запрещает какие-либо изменения на территории поселка без согласования с норвежскими властями. Однако, по словам Неверова, оставить Пирамиду без модернизации невозможно - это может привести к разрушению многих объектов.

Правительство РФ в прошлом году передало Минвостокразвития в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. Добыча угля на архипелаге до 2032 года должна сократиться в 3 раза, до 40 тыс. тонн в год. "Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.