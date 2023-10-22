Гладков: в Белгородской области завершили капремонт моста в приграничном районе

Губернатор региона сообщил, что получилось 400 м обновленного пути

БЕЛГОРОД, 22 октября. /ТАСС/. Власти Белгородской области завершили капитальный ремонт моста в приграничном Борисовском районе. Об этом сообщил журналистам губернатор Вячеслав Гладков.

"В Борисовском районе, в районе села Октябрьская Готня, завершили капитальный ремонт мостового сооружения. Мост был построен в 80-х годах прошлого века, ни разу не ремонтировался", - сказал Гладков. По его словам, на состояние моста было много нареканий от жителей ближайших сел, как на узкий проезд, так и на ветхость конструкции.

Речь идет о мосте, связывающем три сельских поселения. "Мы включили объект в областную программу по развитию транспортной системы, выделили на ремонт более 80 млн рублей, строители проделали большую работу - перенесли мост на более прямой отрезок и сделали к нему новые подъездные пути, а старую металлическую конструкцию заменили на железобетонную", - пояснил Гладков. В итоге, по его словам, получилось 400 м обновленного пути. "Надеюсь, жители Борисовского района с довольны проделанной работой", - заметил губернатор.

В свою очередь, в пресс-службе главы региона напомнили, что всего в текущем году в Белгородской области в нормативное состояние приведут более 300 км автодорог.