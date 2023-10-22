В Индии прошел фестиваль, посвященный 100-летию прибытия в страну семьи Рерихов

Почетными гостями церемонии стали послы России и Белоруссии в Индии Денис Алипов и Андрей Ржеусский

КУЛУ /ИНДИЯ/. 22 октября. /ТАСС/. Международный фестиваль "Рерихи: индийский путь", посвященный 100-летию прибытия в Индию этой семьи художников и философов, прошел в мемориальном музее Рерихов. Как сообщила корреспонденту ТАСС российский куратор Международного мемориального треста Рерихов (ММТР) Лариса Сургина, впервые после пандемии в Кулу для участия в фестивале прибыл танцевальный коллектив из России.

"Российские танцевальные коллективы давно стали привычными гостями рериховских фестивалей в Кулу. Однако пандемия приостановила эту традицию. Но на этот раз фестиваль особенный, он посвящен 100-летию прибытия Рерихов в Индию и 95-летию их переезда в живописную гималайскую долину Кулу. И впервые после пандемии в Кулу приехал российский художественный коллектив. Это ансамбль современного танца "Ракета" из Нижнего Новгорода", - рассказала Сургина.

Началось торжественное мероприятие с шанти-пуджи, молитвы о мире - которую провел известный в Кулу "пуджари" - брахман местного храма Кришны. Церемония прошла у каменных изображений божеств Кулу, коллекцию которых собрал Николай Рерих.

Почетными гостями церемонии стали посол России в Индии Денис Алипов и посол Республики Беларусь в Нью-Дели Андрей Ржеусский.

"Наше посольство всегда активно участвует в мероприятиях, связанных с Рерихом, мы активно поддерживаем Международный мемориальный трест Рерихов", - отметил в разговоре с корр. ТАСС посол России. Он напомнил, что начинается пора юбилеев, в этом году празднуется 100-летие приезда знаменитой семьи в Индию, а в следующем году будет отмечаться 150 лет со дня рождения Николая Рериха и 120-летие его сына Святослава.

"Международный мемориальный трест Рерихов - это один из наших главных совместных культурных проектов. Семья Рерихов - это наши выдающиеся соотечественники, но они также глубоко любимы, уважаемы и почитаемы в Индии", - добавил Алипов.

Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС посол Республики Беларусь, любое культурное мероприятие, направленное на сближение народов, должно только приветствоваться, особенно в непростое сегодняшнее время. "Рерих конечно известен и в Республике Беларусь. Индия очень важна для нас - это одно из стратегических направлений. И все, что связано с Индией, нам тоже интересно", - добавил Ржеусский.

Выступления на фестивале

На сцену, расположенную на территории учебного комплекса, выходили участники фестиваля, в большинстве своем индийцы - это учащиеся Академии искусств имени Елены Рерих.

Индийские дети исполнили несколько национальных танцев, а также песен. Они исполнили на русском языке вместе с группой волонтеров Международного мемориального Центра Рерихов песню "Учат в школе".

Завершили программу российские танцоры из ансамбля "Ракета".

"Мы впервые в Индии. Но танцевальный язык понятен всем, и зрители с большим интересом приняли наше выступление", - сказал руководитель коллектива Даниил Верещагин. Российские танцоры также выступят на праздновании индусского праздника Дассера, который пройдет в долине Кулу 24 октября.

В рамках фестиваля также прошло открытие выставки репродукций работ младшего сына Николая Рериха Святослава. Все работы посвящены Индии, ее различным регионам.

Музей Рерихов

Мемориальный музей-усадьба Рерихов в долине Кулу возвращается к нормальной жизни после того, как во время сезона дождей ливни и паводки стали причиной многочисленных разрушений в штате Химачал-Прадеш, в котором находится этот исторической памятник. Как сообщила Сургина, туристы вновь стали посещать музей несмотря на то, что дороги в штате еще полностью не восстановлены.

"На работу музея не могло не повлиять стихийное бедствие, обрушившееся на Химачал-Прадеш. Тогда были разрушены дороги, мосты, туристический поток упал фактически до нуля. В период с июля по сентябрь у нас здесь не было туристов. Если и заходили, то только несколько отважных русских, которые добрались все-таки, чтобы посмотреть на музей Рерихов. Но сейчас поток туристов начинает восстанавливаться", - сказала Сургина.

"К счастью, территорию музея почти не затронуло стихийное бедствие. Однако до сих пор дорога сюда очень тяжелая, не все еще восстановлено", - добавила собеседница агентства.

Как указала куратор, после пандемии люди стали активно приезжать в музей-усадьбу с конца 2022 года. Сотрудники музея надеялись, что вскоре число посетителей выйдет на уровень, который был до пандемии. Однако стихийное бедствие нарушило эти планы.

"До пандемии к нам приходили порядка 100 тыс. посетителей в год. В туристический сезон музей посещали до 300 человек ежедневно. Сейчас примерно 50 человек в день посещают музей. Но этого пока недостаточно. Однако ситуация начинает меняться к лучшему", - указала Сургина.

Как ранее сообщили власти Химачал-Прадеша, прошедшие летом необычайно мощные муссонные ливни, вызванные ими оползни и наводнения привели к обрушению свыше 2 тыс. домов, погибли десятки человек. В штате были разрушены мосты, затоплены дороги. Ущерб составил около $1 млрд.

Рерихи в Индии

Николай Рерих (1874-1947), основатель известной династии художников, ученых и мыслителей, написал почти 7 тысяч картин, многие из которых выставлены в музеях и художественных галереях по всему миру. Николай Рерих также стал автором около 30 литературных произведений, в том числе "Алтай - Гималаи: путевой дневник", "Восток - Запад" и "Сердце Азии".

Рерих выступил автором международного договора "Пакт мира" (Пакт Рериха) о защите культурного наследия. Этот пакт устанавливает преимущество защиты культурных ценностей над военной необходимостью в случае ведения боевых действий между странами. Его супруга Елена Рерих (1879-1955) известна философской системой "Живая этика".

Их сын Юрий (1902-1960) был выдающимся исследователем Центральной Азии и автором тибетско-англо-русско-санскритского словаря. Второй сын Святослав (1904-1993) прославился как художник и общественный деятель, был удостоен одной из высших наград Индии - ордена "Падма Бхушан" (ордена Лотоса). Его супруга Девика Рани (1908-1994) считается самой известной актрисой эпохи раннего звукового кино в Индии.