В ООН заявили, что топливо в секторе Газа закончится в течение трех-четырех дней

В организации отметили необходимость увеличить объемы гуманитарной помощи жителям анклава

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) ожидает, что топливо закончится в секторе Газа в течение ближайших трех-четырех дней. Об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини в интервью телекомпании CBS.

"Сегодня я выступил с заявлением, с тревожным сигналом, потому что через три-четыре дня у нас в Газе больше не будет топлива. И что это означает? Нет топлива, нет воды, нет возможности выпекать, нет возможности работать в больнице. Но не только это. Это означает, что не будет и гуманитарных операций. Нам нужно топливо, чтобы грузовики могли добраться до нуждающихся", - отметил он.

Комиссар указал на необходимость увеличить объемы гуманитарной помощи жителям сектора Газа. "Нам необходимо значительно расширить канал поставок [гуманитарной помощи] в Газу. И они [поставки] должны быть стабильными и бесперебойными", - отметил Лаззарини. По его словам, до атаки боевиков радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября "в Газу прибывало до 500 грузовиков" с гуманитарной помощью. "И это в условиях блокады. В то время уже 80% населения зависело от международной помощи. Поэтому нам нужно гораздо больше, чем это", - подчеркнул комиссар, комментируя сообщения о доставке в Газу гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что 17 грузовиков с гуманитарной помощью проехали через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта с анклавом. Накануне в Газу через погранпереход въехал первый автопоезд, состоявший из 20 машин с гуманитарной помощью. Они были разгружены у КПП с палестинской стороны, медикаменты и товары первой необходимости были направлены в южные области палестинского сектора.

Как сообщил египетский телеканал Al-Ghad со ссылкой на представителя погранперехода со стороны сектора Газа, доставленная накануне помощь может покрыть "примерно 3% потребностей" жителей анклава. Кроме того, как проинформировал телеканал Al-Qahera al-Ihbariya, колонну из 40 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей палестинского сектора Газа планируют отправить из Египта 23 октября. Ранее канал сообщал, что в районе погранперехода были слышны звуки взрывов.

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Каир неоднократно заявлял, что не закрывал КПП на границе с анклавом, и пытался заручиться гарантиями США, чтобы исключить израильские обстрелы и обеспечить непрерывную работу погранперехода для доставки помощи палестинскому народу.