В Китае начали расследование в отношении экс-главы China Tobacco Лин Чэнсина

Его подозревают в нарушениях дисциплины и закона

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Антикоррупционные органы КНР начали расследование в отношении бывшего главы Китайской национальной корпорации China Tobacco Лин Чэнсина. Об этом сообщила Центральная комиссия Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины.

Как уточняется на сайте ведомства, Лин Чэнсин подозревается в "серьезных нарушениях дисциплины и закона". Он руководил China Tobacco с 2013 по 2018 год.

Власти Китая активизировали борьбу с коррупцией после прихода к власти в 2012 году пятого поколения руководителей во главе с Си Цзиньпином. За последние годы в результате масштабной кампании многие чиновники, включая высокопоставленных, лишились постов и были приговорены к тюремному заключению. В целях пресечения злоупотреблений в партийных структурах и правительстве в марте 2018 года КНР создала Государственный надзорный комитет. Он наделен расширенными полномочиями для борьбы с нарушениями.