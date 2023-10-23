23 октября, 04:29

На Сахалине и Курилах планируют организовать экстремальные горнолыжные спуски

В регионе будут развивать хелиски и фрирайд-туры

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 октября. /ТАСС/. Сахалинские власти в целях развития туризма планируют организовать зимой в регионе такой вид сноубординга и лыжного спорта, как хелиски. Об этом сообщил ТАСС министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

"В текущем году открытие новых трасс не планируется, а в планах развитие новых активностей: хелиски и фрирайд-туры", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что уже имеются конкретные планы с компаниями, которые готовы предоставлять услуги. "Помимо Сахалина, это будут Курильские острова", - добавил Лазарев. 

Хелиски является разновидностью фрирайда по нетронутым снежным склонам, вдали от подготовленных трасс, с подъемом к началу спуска на вертолете. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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