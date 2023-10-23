Суд обязал Минприроды Камчатки создать охранные зоны в туристических локациях

Мера не будет ограничивать посещение этих мест

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 октября. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура Камчатского края через суд обязала Минприроды региона организовать работу по созданию охранных зон в туристических локациях. Речь идет о 36 памятниках природы регионального значения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Установлено, что вопреки требованиям закона уполномоченными органами не созданы охранные зоны природного парка "Вилючинский" и 36 памятников природы регионального значения, в их числе "Сопка Никольская", "Голубые Озера", "Гора Бабий Камень", "Урочище Тумроки", "Вулкан Хангар", "Урочище Утюги в долине реки Авача", "Толмачевские водопады". С целью устранения нарушений заместитель природоохранного прокурора обратился в Петропавловск-Камчатский городской суд, который заявление удовлетворил", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края возложена обязанность подготовить материалы, обосновывающие установление охранных зон особо охраняемых природных территорий регионального значения. При этом, как сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Камчатского края, создание таких зон в популярных туристических локациях не будет запрещать посещение этих мест. Ограничения будут касаться только хозяйственной деятельности.