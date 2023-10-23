Москвичи более 30 тыс. раз пополнили счет за парковку с помощью сайта "Миллион призов"

Приобрести поощрение можно в обмен на городские баллы, которые граждане получают за участие в проектах правительства Москвы

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Жители Москвы пополнили счет за парковку с помощью сайта "Миллион призов" более 30 тыс. раз с февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "АМПП".

"Пополнять счет в приложении "Парковки России" с помощью городских баллов можно с февраля 2023 года. Это одна из мер поддержки жителей, которые вносят свой вклад в развитие нашего города. Московские автомобилисты активно пользуются этой возможностью - счет таким способом пополнили уже больше 30 тыс. раз", - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что приобрести поощрение можно в обмен на городские баллы, которые получают активные граждане за участие в проектах правительства Москвы. После покупки поощрения пользователь получает парковочные баллы на счет в приложении "Парковки России". Один парковочный балл равен одному рублю. При этом важно, чтобы профили в приложении и на портале mos.ru были привязаны к одному номеру телефона.

Полученные парковочные баллы можно использовать для оплаты уличной парковки на территории Москвы.