В Одессе зафиксировали абсолютный температурный рекорд октября

В выходные дневная температура достигла плюс 31,1 градуса в тени

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Аномально жаркая для октября погода установилась в Одессе, сообщает украинское издание "Вести".

Отмечается, что в выходные дневная температура достигла плюс 31,1 градуса в тени, что является абсолютным температурным рекордом для 21 октября за всю историю метеонаблюдений.

Предыдущий дневной рекорд 21 октября был зафиксирован в 1894 году, когда температура была на 5,1 градуса ниже. А наиболее жарким днем месяца ранее считалось 1 октября 1928 года, когда столбик термометра поднялся до отметки в 30,5 градуса.

Среднесуточная аномалия 21 октября 2023 года в Одессе составила 11 градусов, отмечает издание.

Средняя дневная температура в Одессе обычно составляет в начале октября плюс 15 градусов, в конце месяца - плюс 10.