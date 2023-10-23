Около половины опрошенных россиян считают повышение заработной платы основной мотивацией

По данным ВЦИОМ, большая часть работающих россиян высоко оценивает эффективность своего труда в последние два-три месяца

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Почти половина россиян назвали повышение заработной платы основной мотивацией для увеличения производительности труда (45%). Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Практически каждый второй говорит, что стал бы работать лучше, если бы ему подняли заработную плату (45%), за три года показатель не претерпел заметных изменений, но в 2016 году был выше на 17 п.п. (62%). Это значит, что материальные мотивы, хоть и остаются приоритетными, но ослабевают в долгосрочной ретроспективе", - говорится в сообщении. Организация отметила, что более половины опрошенных не верит в то, что их заработная плата вырастет, если они станут трудиться больше или более качественно - 56%.

Исследование показало, что большая часть работающих россиян высоко оценивает эффективность своего труда в последние два-три месяца - 58%, каждый третий выбрал вариант "средняя" (33%), признались в низкой эффективности 6% опрошенных.

Среди критериев оценки эффективности труда у россиян ВЦИОМ выделил качество работы, количество реализованных задач, самоощущения и достижение целей. Согласно данным опроса, 41% респондентов опираются на качество работы, на количество выполненных задач - 34%. Каждый пятый полагается на самоощущения от выполненной работы (22%). Центр отмечает, что чувство удовлетворенности от работы имеет большое значение для россиян старше 45 лет.

"Сотрудники коммерческих организаций чаще бюджетников оценивают эффективность своей работы по количеству выполненных задач (38%), достижению главной цели <...> (18%) и по количеству потраченного времени (14%). А бюджетники чаще полагаются на самоощущения (25%). <...> Руководители высшего звена в первую очередь полагаются на самоощущения (28%), а специалисты чаще других должностных групп делают выводы о своей эффективности по качеству работы (47%) и количеству выполненных задач (43%). Достижение главной цели <...> - более востребованный критерий у руководителей разного уровня (22-29% против 14% у специалистов)", - пояснил ВЦИОМ. Согласно результатам опроса, на эффективность труда россиян также влияет внедрение новых технологий и оборудования (20%).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 октября 2023 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.