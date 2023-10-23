Правда ли, что кровопускание — это способ избавления от всех недугов?

Еще со времен Гиппократа, который особое внимание уделял балансу всех жидкостей, или гуморов, циркулирующих в организме человека, для лечения самых разных болезней использовалось кровопускание (флеботомия). Сторонники подобных методов утверждают, что кровь в организме способна застаиваться, стареть, терять свои качества и впитывать токсины.

Флеботомия (кровопускание) используется в лечении некоторых редких заболеваний крови, например гемохроматоза (наследственного заболевания, при котором нарушается метаболизм железа в организме, в результате чего оно в большом количестве копится в тканях и органах). Однако проведенное в 2017 году исследование показало, что у удаления избытка железа таким путем нет никаких преимуществ перед соблюдением диеты с ограничением продуктов, в больших количествах содержащих железо (например, красного мяса), и изменением образа жизни, что остается первым терапевтическим назначением у этих пациентов. Кроме того, побочными эффектами кровопускания оказались набор веса, утомляемость и легкое недомогание.

Одним из видов лечения кровопусканием является хиджама, которая предполагает избавление от "лишней" крови пациента с помощью медицинских банок, наложенных на порезы на коже. Список заболеваний, якобы поддающихся лечению с помощью хиджамы, безграничен и включает сердечно-сосудистые заболевания, гинекологические и опорно-двигательные нарушения, а также психологические расстройства. Также хиджама рассматривается как метод похудения.

Кроме того, в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ряд религиозных общин Киргизии и Узбекистана пропагандировал хиджаму в качестве метода лечения. Впрочем, практика показала, что хиджама не избавляет от COVID-19 и пневмонии.

Управление Роспотребнадзора по Республике Ингушетия отмечает, что люди, посещающие процедуры по кровопусканию, которые зачастую проводятся в условиях несоблюдения санитарных норм, не осознают реальную угрозу такого способа лечения. "Специалисты по хиджаме" по большей части не имеют медицинского образования и тем более каких-либо документов по обучению данной процедуре. Эффективность данного метода не подтверждена. По данным американского Национального центра дополнительного и интегративного здравоохранения (NCCIH), клинических исследований хиджамы недостаточно, и они низкого качества. Зато поскольку при проведении хиджамы происходит непосредственный контакт с кровью, то существует риск заражения опасными заболеваниями, передающимися через кровь, такими как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В, С и др.

Кроме того, подобные процедуры могут оставлять следы на коже, такие как изменение ее цвета, шрамы.

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин поясняет ТАСС: "В медицине такая процедура используется только в случае доброкачественного изменения костного мозга, когда образуется очень большое количество эритроцитов, так называемая истинная полицитемия. В остальных случаях кровопускание не показано в качестве метода лечения. Хотя могу сказать, что, например, у доноров наблюдается большая устойчивость перед болезнями, стрессами". Но, по словам эксперта, само по себе кровопускание — это процедура только врачебная, то есть должна проводиться только врачом. Иначе можно получить массу отрицательных эффектов.