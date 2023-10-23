В Москве стартует третий сезон проекта "Юный полярник"

Теперь в конкурсе смогут принять участие ученики 5-10 классов, расширен состав лекторов, увеличено количество площадок для занятий

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Старт новому сезону образовательно-краеведческого проекта "Юный полярник" дадут в Москве на этой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгордумы.

"25 октября в 13:30 в образовательном комплексе "Воробьевы горы" состоится торжественное открытие третьего сезона сетевого образовательного краеведческого проекта "Юный полярник". В мероприятии примут участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров, лектор проекта, кандидат географических наук географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Федор Романенко, представители департамента образования и науки города Москвы", - значится в сообщении.

Как отметил Шапошников, слова которого приводит пресс-служба, проект "Юный полярник" с каждым годом становится все популярнее среди московских школьников. Он был запущен в 2021 году для популяризации среди детей и молодежи темы освоения Арктики, знакомства с этим регионом, повышения интереса к "арктическим" профессиям. В прошлом сезоне в проекте приняли участие более 2,5 тыс. московских школьников.

"В новом, третьем сезоне участников ждут важные нововведения: теперь в конкурсе смогут принять участие ученики 5-10 классов, расширен состав лекторов, увеличено количество площадок для занятий. Главными призами остаются экскурсионные поездки по городам русского Севера. Арктика - стратегическое для России направление. До 2035 года действует утвержденная президентом РФ стратегия развития Арктической зоны. Для ее реализации необходимы высококвалифицированные кадры, и мы готовы со школьной скамьи развивать интерес ребят к истории освоения Севера, уникальной природе Полярного края. Нам предстоит готовить тех, кто будет осваивать Арктику. Уверен, что у наших юных исследователей большие перспективы и огромный простор для деятельности", - заявил Шапошников.

О проекте

Региональный сетевой образовательно-краеведческий проект "Юный полярник" реализуется по инициативе Шапошникова при поддержке Департамента образования и науки города Москвы, ВОО "Русское географическое общество", госкорпорации "Росатом", географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

"Цель "Юного полярника" - развитие интереса московских школьников к изучению Арктической зоны Российской Федерации. В течение года для участников проекта проходят лекции в очно-заочном формате, занятия размещаются в "Московской электронной школе". В пилотном режиме проект проводился с декабря 2021 года по май 2022 года в трех школах Северо-Восточного административного округа Москвы, где большинство улиц названы в честь знаменитых путешественников и первооткрывателей Арктики. В 2022-2023 учебном году в проекте могли участвовать все школы города", - уточнили в пресс-службе Мосгордумы.

В 2023 году проект завершился проведением "Полярного (Арктического) диктанта". Для его участников, продемонстрировавших лучшие результаты, были подготовлены призы и экскурсионные туры по городам России. Церемония награждения победителей состоялась в Московской городской думе. Три победителя отправились в экспедицию на Северный полюс в рамках IV научно-просветительской арктической экспедиция "Ледокол знаний-2023", организованную госкорпорацией "Росатом".