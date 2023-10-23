Сообщения и фотографии ТАСС появятся на медиафасадах MAER в Москве

Соглашение о сотрудничестве подписали генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и владелец, генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг MAER заключили соглашение о сотрудничестве. Теперь фотографии и новости агентства о ключевых событиях в стране и мире в режиме реального времени будут транслироваться на цифровых фасадах компании в Москве.

Соглашение подписали в понедельник генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и владелец, генеральный директор медиахолдинга MAER Константин Майор в пресс-центре агентства в Москве.

"Мы подписываем соглашение о долгосрочном сотрудничестве между ТАСС и MAER. И это знаковое событие, потому что впервые контент ТАСС - важные и интересные новости, основные политические события в России, яркие фотографии событий в России и в мире - теперь на постоянной основе будет транслироваться на всех медиаэкранах MAER. Уверен, что сегодняшнее соглашение послужит основой для нашей общей масштабной работы, цель которой - сделать так, чтобы люди, которые видят нашу информацию на экранах, гордились Родиной и ее достижениями", - сказал Кондрашов.

Новости и фотографии ТАСС будут рассказывать об открытии новых выставок и лучших театральных постановках, ярких моментах спортивных соревнований, туристических маршрутах, природном многообразии и многом другом.

В проекте задействованы все ключевые экраны MAER - всего 39 поверхностей, расположенных в разных районах столицы. Трансляция контента ТАСС в тестовом режиме началась 9 октября. За 14 дней эксперимента новости и фотографии агентства увидели 5,2 млн зрителей.

Над проектом трудится совместная группа сотрудников агентства и MAER.

"Событий в стране происходит множество - позитивных, интересных. С сегодняшнего дня мы можем заявить, что на крупнейших улицах Москвы благодаря нашему сотрудничеству будут транслироваться самые интересные новости и фотографии, которые отражают картину дня. Более того, наши рекламоносители также обладают датчиками по считыванию обезличенных данных. Благодаря им мы знаем, что сегодня более пяти миллиардов визуальных контактов в месяц обеспечиваем только мы, MAER. Благодаря сотрудничеству с ТАСС их станет еще больше", - отметил Майор.

Продолжение сотрудничества

Медиаэкраны MAER уже есть во многих городах России, благодаря чему сотрудничество холдинга с ТАСС будет расширяться и географически. "Буквально недавно мы открыли крупные медиафасады во Владивостоке, Воронеже. В планах также укрепить возможности больших экранов в Краснодаре, Хабаровске. Сегодня мы работаем на большом охвате в Москве, но на этом мы точно не остановимся. Будем расширять наше взаимодействие, дружбу и партнерство с ТАСС на все регионы, где мы присутствуем", - добавил Майор.

В первую очередь трансляция новостей и фотографий агентства начнется на медиаэкранах в тех городах, где есть региональные информационные центры ТАСС, добавил Кондрашов. "Конечно, общефедеральные новости останутся общими для всех, но такие крупные города, как Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, точно станут следующими городами, где мы планируем начать генерировать новости на медиаэкранах MAER, которые интересны прежде всего жителям этих городов. После того как мы отточим эту технологию, пойдем и в другие города", - заключил он.

Подписанное соглашение стало продолжением предыдущего опыта совместной работы. В дни зимней Олимпиады в Пекине в феврале 2022 года ТАСС и MAER провели акцию поддержки российских спортсменов "Лица героев". Ежедневно в течение месяца на медиафасадах холдинга в крупнейших городах страны транслировались фотографии олимпийских призеров, которых запечатлели репортеры ТАСС, а также слова благодарности и поддержки участникам соревнований. Благодаря проекту моменты триумфа олимпийцев смогли увидеть около 27 млн жителей России в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Тюмени, Перми, Уфе, Самаре, Волгограде.