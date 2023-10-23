Цивилев: более 6 млн деревьев высадили в Кузбассе в рамках нацпроекта

Участниками экологической акции "Сохраним лес" стали 28 тыс. человек

КЕМЕРОВО, 23 октября. /ТАСС/. Жители Кемеровской области высадили свыше 6 млн деревьев на территории региона в рамках всероссийской экологической акции "Сохраним лес" нацпроекта "Экология". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.

"Кузбасс уже пять лет участвует во всероссийской экологической акции "Сохраним лес". С каждым годом все больше кузбассовцев приобщаются к посадке деревьев и созданию новых лесов. За пять лет высадили более 6 млн деревьев. Этой осенью было высажено рекордное количество деревьев - 2 млн 95 тыс", - приводит пресс-служба слова Цивилева.

В текущем году акция прошла во всех муниципалитетах региона и в 19 лесничествах, участниками проекта стали 28 тыс. человек, отметили в сообщении. Отмечается, что около 1 тыс. деревьев высадили в Новокузнецке и Калтанском городском округе, порядка 1,5 тыс. - в Беловском городском округе, 4,2 тыс. - в Крапивинском городском округе на территории экомузея "Мунгатский острог".

Уточняется, что в озеленении городов и поселков традиционно используют сосну, кедр, ель, липу, рябину, калину, березу, клен, дуб, яблоню, иву, черемуху, вишню, миндаль, шиповник, спирею и сирень. В лесном фонде высаживают ценные хвойные деревья - сосну, ель, кедр.

В пресс-службе добавили, что недавно по инициативе губернатора 50 кузбасских кедров высадили в Санкт-Петербурге, где также состоялась закладка аллеи Памяти и Славы, посвященной военному и трудовому подвигу ленинградцев и кузбассовцев в годы Великой Отечественной войны.

"Кроме того, по инициативе Цивилева кузбасские кедры высадили в Донецке. В знак единения регионов из ДНР передали в Кузбасс капсулу с землей с легендарного места силы Саур-Могилы. Капсулу планируют заложить в основание Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове", - отметили в сообщении.