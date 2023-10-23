СМИ: во Франции изучают причастность российских изданий к фейкам про клопов

Радиостанция RMC утверждает, что в некоторых якобы связанных с Россией Telegram-каналах были размещены тексты из французских изданий, которые на самом деле никогда в них не публиковались

ПАРИЖ, 23 октября. /ТАСС/. Французские власти и спецслужбы рассматривают гипотезу о том, что российские СМИ якобы причастны к распространению информации о нашествии постельных клопов на Францию. С таким утверждением выступила радиостанция RMC.

По ее данным, "эта гипотеза воспринимается с большой серьезностью французскими разведслужбами". Радиостанция констатирует, что присутствие клопов в поездах, автобусах и кинотеатрах уже на протяжении месяца все больше беспокоит французов. Власти организовали межведомственное совещание, чтобы найти решение проблемы. RMC указывает, что "по данным французских разведслужб, этой атмосфере способствуют россияне, которые подпитывают страхи в социальных сетях, распространяя недостоверную информацию".

Как утверждает радиостанция, в некоторых якобы связанных с Россией Telegram-каналах были размещены тексты из французских изданий, которые на самом деле никогда в них не публиковались.

Тему подхватили сначала французские, а затем и международные СМИ. Представитель синдиката предприятий по дезинфекции Стефан Бра рассказал RMC, что его телефон разрывался от звонков Би-би-си, New York Times и европейских газет. СМИ всего мира представляли Францию как зараженную страну, а Марокко и Алжир потребовали дезинфекции судов, прибывающих из республики.

При этом радиостанция признает, что регулярное увеличение количества вредоносных насекомых наблюдается вот уже 20 лет.