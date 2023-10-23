Под Псковом установят памятник жертвам геноцида

Монумент будет выполнен в форме куба

ПСКОВ, 23 октября. /ТАСС/. Молодые архитекторы, дизайнеры и студенты художественных вузов из 18 регионов России создадут и установят на территории города Печоры в Псковской области монумент в память о жертвах геноцида советских жителей в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба всероссийского проекта "Истоки. Школа", который проходит в регионе.

"В Псковской области молодые архитекторы и дизайнеры со всей России установят новый арт-объект, посвященный жертвам геноцида. Студенты и преподаватели Санкт-Петербургского горного университета установят новый арт-объект на территории Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Объект стал победителем конкурса "Без срока давности. Минута молчания", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, монумент будет выполнен в форме куба. По словам одного из авторов проекта, студентки горного университета Натальи Бойко, благодаря очертаниям граней памятника, зрители должны ощущать связь с окружаемым пространством. Цель авторов монумента - привлечь как можно больше людей к арт-объекту, чтобы они знали и помнили достоверные факты истории России. Главный девиз проекта: "Свет можно найти даже в темные времена".

Для Псковской области тема о сохранении достоверных сведений о фактах геноцида имеет крайне важное значение. На территории региона в период оккупации действовали несколько концентрационных лагерей. Преднамеренно были уничтожены более 75 тыс. мирных советских граждан, из которых 1,4 тыс. - дети, а также более 377 тыс. военнопленных. Более 192 тыс. граждан СССР насильственно были отправлены на принудительные работы в Германию и страны Балтики. В конце августа 2021 года Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.

О проекте

Конкурс "Без срока давности. Минута молчания" был посвящен сохранению исторической памяти и проводится с 2021 года по инициативе Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" и Московского архитектурного института. Федеральный проект "Без срока давности" был впервые представлен в декабре 2018 года. Его цель - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения СССР - жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, а также установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

Организатором проекта "Истоки. Школа" выступает программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря и Псковского государственного университета.