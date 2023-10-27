В Пскове создадут первый Парк Героев в память о погибших военнослужащих РФ

Общественное пространство планируют разместить вблизи пересечения Крестовского и Ленинградского шоссе

ПСКОВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Псковской области создадут Парк Героев, посвященный памяти российских военнослужащих, погибших в наши дни при защите интересов страны. Общественное пространство разместится в Пскове вблизи Ленинградского шоссе и будет доступно всем жителям и гостям города, работа по созданию парка будет проведена по решению губернатора Михаила Ведерникова, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Псковской области по решению губернатора Михаила Ведерникова будет реализовано сразу несколько проектов по увековечиванию памяти военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни. В частности, в их честь создадут Парк Героев в Пскове, запустят сайт "Книга памяти" и снимут серию документальных короткометражных фильмов", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, архитектурный облик парка в настоящее время обсуждается, это общественное пространство планируют разместить вблизи пересечения Крестовского и Ленинградского шоссе. Важность решения о создании такого мемориального парка подчеркнула вдова Героя России Эльвира Васильева. "Она всецело поддержала эту идею и сказала, что у многих, кто потерял своих мужей, нет места, куда можно прийти и почтить память - часто похороны проходили в других регионах России. Это очень важно для детей. Они будут расти, но память всегда будет рядом", - говорится в сообщении.

Ее поддержала и руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, жена участника СВО Мария Филонова. По ее словам, молодежь должна знать о "русских богатырях", которые защищают на свою Родину, поэтому Парк Героев должен стать "местом погружения в историю, местом памяти".

Для Псковской области, которая является приграничным регионом и где дислоцируется 76-я гвардейская дивизия ВДВ, тема сохранения памяти о героях военной истории страны имеет особо важное значение. По словам главы Пскова Бориса Елкина, в адрес городских властей поступает много обращений от граждан по увековечиванию памяти павших бойцов, в том числе участников специальной военной операции. В связи с этим и решено создать единое место, где жители и гости региона могли бы почтить память защитников Родины.

Создание сайта и съемка фильмов

По данным пресс-службы, в регионе также завершилось создание сайта "Книга Памяти", сейчас ведется его тематическое наполнение. Занимаются этим специалисты псковских библиотек. Они уже внесли на портал 175 биографических справок, эта работа ведется совместно с областным архивом и военным комиссариатом региона.

"Также областной комитет по культуре готов начать работу по съемкам документальных фильмов о современных героях Отечества. В дальнейшем их будут использовать в образовательных и просветительских целях, например, на внеурочных занятиях "Разговоры о важном". Кроме того, в школах области в будущем планируется создать модульные музеи единого формата, рассказывающие о специальной военной операции и ее участниках", - говорится в сообщении.