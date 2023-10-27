В Дагестане планируют завершить строительство мечети пророка Мухаммада в 2024 году

В настоящее время идет установка крыши и окон

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Строительство одной из крупнейших в Европе мечети имени пророка Мухаммада в Дагестане планируют завершить в 2024 году. Об этом сообщила в пятницу во время пресс-конференции советник муфтия региона Айна Гамзатова.

"Строительство ускорилось и идет хорошими темпами.<...> Если говорить о сроках, когда мы сможем открытие мечети осуществить, давайте скажем в следующем году", - сказала Гамзатова.

По ее словам, в настоящее время идет установка крыши и окон. "Осталось закрыть купола. Идет облицовка фасада здания, уже есть очертания мечети", - добавила советник.

Духовный центр имени пророка Исы

Строящийся духовный центр имени пророка Исы (Иисуса Христа), в центре которого будет располагаться мечеть пророка Мухаммада на 20 тыс. человек, расположен на 30 с лишним гектарах земли между Махачкалой и Каспийском. Работы были начаты в 2015 году по инициативе муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева.

Ранее в пресс-службе главы региона сообщали, что для возведения кровли мечети власти привлекли внебюджетные источники в размере около 300 млн рублей. Позднее на завершение строительства мечети было выделено 1,5 млрд рублей сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым.