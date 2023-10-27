В Пскове в 2024 году намерены открыть первый центр временного размещения переселенцев

В регионе также планируют создать молодежный кадровый центр

ПСКОВ, 27 октября. /ТАСС/. В Псковской области намерены в 2024 году открыть первый Центр временного размещения соотечественников, переселяющихся из-за рубежа: в учреждении граждане смогут в оперативном порядке решать вопросы регистрации, проживания и трудоустройства на территории России, сообщила губернатору Михаилу Ведерникову председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова.

"С начала года хотим создавать центр временного размещения. Это будет наше подведомственное государственное автономное учреждение. Я вижу это учреждение не только как центр, где будут размещать [переселяющихся соотечественников]. Наймем людей, они будут консультировать, проводить презентации", - сказала Трунова, видеозапись доклада которой глава региона разместил в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы правительства региона, во втором полугодии 2023 года в Псковской области зафиксировали тенденцию к росту переселения граждан России и приезжающих из Латвии. "За период с июня по октябрь в регион прибыли 120 человек, или 60% от общего числа переселенцев", - говорится в сообщении.

Кроме того, в регионе планируется создать молодежный кадровый центр. Планируется, что он разместится на улице Конной в Пскове, где сосредоточено большинство молодежных организаций. Это позволит создать в городе единое пространство для поддержки и сопровождения молодых специалистов.

"Мы уже занимаемся подготовкой к его созданию. Мы являемся флагманским регионом в этой части. Мы уже апробировали разные мероприятия, определили широкую партнерскую сеть, с Росмолодежью хотим [установить партнерские связи], с нашими многими региональными организациями. И для нас это новая площадка с функцией координации карьерного пути молодого гражданина", - уточнила Трунова.