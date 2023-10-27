Выставку "Картография Москвы. Третье измерение" посетили более 1,5 тыс. человек

За два месяца со дня ее открытия состоялось пять лекций и девять мастер-классов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Выставка "Картография Москвы. Третье измерение" завершилась в ГБУ "Мосстройинформ", за два месяца со дня ее открытия состоялось пять лекций и девять мастер-классов, мероприятия выставки посетили 380 человек, а экспозицию - более 1,5 тыс. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы Сергей Левкин.

"Москвичи и гости столицы узнали о разных этапах градостроительного развития Москвы благодаря внушительной коллекции оцифрованных карт. Выставочные материалы представляли три периода времени: XVI-XVII века, XVIII-XX века (до 1917 года), XX век (c 1917 года) - ХХI век", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Партнерами выставки стали Росстройконтроль, сотрудники которого провели лекции и мастер-классы и Центральная научно-техническая библиотека по строительству и архитектуре, представившая выставку "Наследие Федора Шехтеля на карте Москвы".

"Третье измерение" - это проект, посвященный истории развития картографии в России на примере Москвы. Каждый элемент выставки являлся не просто экспонатом, а незаменимым пазлом, создающим общую картину истории картографии", - отметили в пресс-службе ДГП.