В Дагестане дети с особенностями здоровья стали участниками фестиваля гимнастики

Спортивное мероприятие "Dag Gym 2023" проходит в Каспийске

МАХАЧКАЛА, 27 октября. /ТАСС/. Более 600 детей из 12 российских регионов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, стали участниками первого фестиваля гимнастики "Dag Gym 2023", который стартовал в пятницу в дагестанском Каспийске. Об этом сообщила ТАСС организатор фестиваля Тамила Оруджева.

"Всего участниками фестиваля стали 600 человек из 12 российских регионов от Москвы и до Новосибирска, также среди участников представители из Донецкой Народной Республики", - сказала Оруджева.

Фестиваль пройдет в течение трех дней под эгидой 100-летия со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова. В первый день фестиваля прошла церемония открытия и соревнования по спортивной командной гимнастике Team Gym.

В субботу и воскресенье жюри оценит навыки художественной гимнастики. В соревнованиях примут участие и дети с особенностями здоровья, которые продемонстрируют адаптивную художественную гимнастику.

В фестивале принимают участие дети из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской области, Ставропольского края, республик Калмыкия, Адыгея, Ингушетия, Дагестан, Волгоградской и Свердловской областей, Краснодарского края, Новосибирской и Московской областей, а также Донецкой Народной Республики.

Организаторами мероприятия выступили спортивная школа по спортивной гимнастике имени В. Дикинова и спортивный клуб "Академия гимнастики" при поддержке Минспорта региона и комитета по спорту, туризму и делам молодежи города Махачкалы.