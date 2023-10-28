Школьники из России и Казахстана приняли участие в молодежных "Циолковских чтениях"

Космонавты Виктор Савиных и Сергей Кудь-Сверчков, в частности, рассказали участникам о работе на Международной космической станции

КИРОВ, 28 октября. /ТАСС/. Около 140 школьников и студентов из более чем 20 регионов России, а также из Белоруссии, Гаити, Египта, Казахстана и Узбекистана приняли участие в XVII Международных молодежных "Циолковских чтениях", рассказала ТАСС зампред правительства Кировской области Светлана Шумайлова.

"Впервые в этом году у "Циолковских чтений" международный статус. В первом этапе чтений приняли участие около 140 школьников и студентов в возрасте от 12 до 24 лет из более чем 20 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Египта и Гаити", - рассказала Шумайлова.

Чтения в Кирове проходят в формате научно-практической конференции по девяти секциям, также с участниками встретились космонавты, ученые, конструкторы.

Космонавты Виктор Савиных и Сергей Кудь-Сверчков рассказали о работе на Международной космической станции, быте космонавтов. Начальник лаборатории по разработке комплексных тренажеров перспективных транспортных кораблей ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" Олег Блинов поделился опытом участия в изоляционном эксперименте Sirius. В свою очередь доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки России Марк Либерзон прочитал лекцию "Актуальные проблемы механики", а член-корреспондент РАН Андрей Наумов провел лекцию с лабораторной демонстрацией "Простые опыты с лазером".

Кроме того, к участникам чтений обратились космонавты с Международной космической станции, они пожелали детям реализовать свои самые смелые идеи и стремиться к высоким целям.

О чтениях

В 2023 году чтения проходят в числе юбилейных мероприятий к 650-летию Кирова, которое будет отмечаться в 2024 году. Очный этап чтений проходит в Кирове в Детском космическом центре с 26 по 28 октября.

"Циолковские чтения", посвященные памяти русского ученого, основоположника космонавтики Константина Циолковского, проходят в Кирове, где Циолковский провел детские годы, с 1989 года. Почетным председателем чтений все эти годы является уроженец Кировской области, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. Именно он после возвращения из своего третьего полета в космос предложил организовать в Кирове "Циолковские чтения" по примеру чтений, которые проводятся для ученых в Калуге, но только для детей. В чтениях в Кирове могут участвовать дети и молодежь от 12 до 24 лет, они защищают свои доклады на научных и творческих секциях.

Задача чтений - поддержать интерес молодежи к освоению космоса, создать условия для осознанного выбора профессии, привить гордость за достижения страны в области космонавтики и авиации. Экспертами чтений выступают космонавты, выдающиеся ученые, представители космической отрасли, родственники Циолковского.