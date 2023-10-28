Космонавт Кудь-Сверчков призвал популяризировать космонавтику среди молодежи

Он также рассказал школьникам и студентам о том, как проходит день космонавта на МКС

КИРОВ, 28 октября. /ТАСС/. Популяризацией космонавтики среди детей и молодежи нужно активно заниматься в России для решения новых задач, которые встают перед отраслью. Такое мнение высказал ТАСС космонавт Сергей Кудь-Сверчков во время международных молодежных "Циолковских чтений", которые проходят 26-28 октября в Кирове.

"Конечно, космонавтику надо популяризировать, но не только с точки зрения космических полетов и работы космонавтов, а с точки зрения отрасли в целом, потому что с космосом связано огромное количество направлений деятельности. У нас множество задач и вызовов в области дистанционного зондирования земли, в области медицины, коммуникаций, новых технологий, аппаратов, которые должны быть легче, меньше, эффективнее. Нам нужны не только космонавты, но и ученые, инженеры, ученые-врачи и практикующие врачи, нужны специалисты во всех направлениях. [Нужно решать] новые задачи, надо как можно раньше привлекать ребят к этим идеям, поэтому мы будем прилагать всевозможные усилия, чтобы [увлеченных космонавтикой] ребят было как можно больше", - сказал Кудь-Сверчков.

День на МКС

В Кирове на встрече с участниками "Циолковских чтений" космонавт рассказал школьникам и студентам о том, какая работа ведется на МКС и как проходит обычный день на станции.

"Мы просыпаемся, умываемся, завтракаем. Тюбиков в космосе уже практически нет, у нас сублимированная пища и консервы в металлических банках. Иногда по утрам мы проводим медицинские процедуры, опыты, каждый день обязательно два часа физподготовки. Это необходимо для того, чтобы просто поддержать организм. На Земле мы сидим, ходим, стоим, постоянно напрягаем свои мышцы. Этого достаточно, чтобы поддерживать организм в тонусе, а в невесомости организм с радостью расслабляется и начинает от мышц избавляться, поэтому в космосе надо специально заниматься", - рассказал космонавт.

Он отметил, что каждый день космонавта расписан по минутам, весь экипаж занят работой. Например, в экспедициях проводятся эксперименты в разных областях, поэтому необходимо следить за оборудованием, собирать статистику. "Нам надо набрать статистику, например, в части исследования человека и профилактики гипогравитации - профилактики изменений, которые с человеком случаются в невесомости. Мы исследуем организм в течение 5-10 лет, набираем статистику", - рассказал Кудь-Сверчков.

Также космонавты следят за состоянием самой станции. "Станция - это машина, внутри которой мы живем. И уже 20 лет она не останавливается, ее надо ремонтировать, усовершенствовать", - пояснил Кудь-Сверчков. Прибираются на станции космонавты тоже сами. При этом у экипажа есть свободное время, возможность поиграть на музыкальных инструментах, связаться с Землей, с близкими. Раз в неделю все члены международной экспедиции собираются на общий ужин. "Мы в нашей экспедиции всем международным экипажем пели под гитару и песни из "Иронии судьбы", и Визбора, и Высоцкого, и "Биттлз" пели вместе с американцами", - рассказал космонавт.

Кудь-Сверчков также поделился самым ярким впечатлением за время экспедиции на МКС, которая проходила с 14 октября 2020 года по 17 апреля 2021 года. По его словам, самый волнительный момент - это выход в открытый космос, когда "между тобой и космосом только оболочка скафандра и стекло шлема, а со станцией связывают два карабина".

"Ты видишь бесконечность космоса, миллиарды километров пустоты, а потом разворачиваешься - у тебя под ногами Земля, она не очень большая, у нее тонкая каемка атмосферы, практически голубая пленка. Посреди этой пустоты висит бело-голубой шар, и на этом бело-голубом шаре сосредоточено все, о чем мы когда-либо думали, знали, читали, учили - динозавры, фараоны, все цивилизации. И других известных нам форм жизни нет. Это единственный мир, который у нас есть, и другого нет, а прослойка этой жизни ничтожна по сравнению с объемом [пустоты], который нас окружает. Ты понимаешь, насколько ничтожны все дела, которые мы делам на Земле, насколько Земля хрупка, насколько она нам нужна", - поделился впечатлениями Кудь-Сверчков.

"Циолковские чтения"

Молодежные "Циолковские чтения", посвященные памяти ученого, основоположника космонавтики Константина Циолковского, проходят в Кирове, где Циолковский провел детские годы, c 1989 года. Почетным председателем чтений все эти годы является уроженец Кировской области, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. В чтениях в Кирове могут участвовать дети и молодежь от 12 до 24 лет, они выступают с докладами на научных и творческих секциях.

Задача чтений - поддержать интерес молодежи к освоению космоса, создать условия для осознанного выбора профессии, привить гордость за достижения нашей страны в области космонавтики и авиации. Экспертами чтений выступают космонавты, выдающиеся ученые, представители космической отрасли, родственники Циолковского. В 2023 году "Циолковские чтения" впервые проходят в международном статусе. В первом этапе чтений приняли участие около 140 школьников и студентов в возрасте от 12 до 24 лет из более чем 20 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Египта и Гаити.