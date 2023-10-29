29 октября, 04:01

МЧС России прогнозирует рост аварий на объектах ЖКХ и ЧП с бытовым газом

В ведомстве отметили, что сезонные риски осенне-зимнего периода связаны с понижением температуры воздуха и выпадением осадков

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в связи с наступлением холодного периода прогнозируют рост аварий на объектах ЖКХ и увеличение происшествий с бытовым газом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на запрос агентства.

"Сезонные риски осенне-зимнего периода связаны с понижением температуры воздуха и выпадением осадков: сильного снега, мокрого снега. Это создает вероятность возникновения гололедицы, увеличения числа ДТП, порывов линий связи и электропередачи, заторов на трассах, аварий на объектах ЖКХ, увеличения числа происшествий при обогреве жилья бытовым газом", - сказал собеседник агентства.

В МЧС добавили, что прогнозы о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций разрабатываются специалистами ВНИИ ГО ЧС МЧС России на основании данных Росгидромета. В настоящее время современные технологии способны смоделировать точность прогноза уже до семи суток. При этом наиболее точным прогнозом является краткосрочный прогноз, который МЧС получает от Росгидромета и его территориальных органов на трое суток. 

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