В Мадриде прошел многотысячный протест против амнистии каталонских сепаратистов

К манифестации присоединились 100 тыс. человек, сообщили в представительстве кабмина в испанской столице

МАДРИД, 29 октября. /ТАСС/. Многотысячная акция протеста против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии прошла в центре Мадрида. Как сообщили корреспонденту ТАСС в представительстве кабмина в Мадриде, к манифестации присоединились 100 тыс. человек.

Митинг состоялся на следующий день после того, как исполняющий обязанности премьера Испании, лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес заявил о поддержке инициативы по амнистии сепаратистов. Организатором манифестации, состоявшейся на площади Колумба, стала крайне правая партия "Вокс", которая является ярым критиком политики левого кабмина.

Акция прошла под лозунгом: "За единство! Против амнистии и путча Санчеса". Многие участники протеста принесли с собой испанские флаги. Собравшиеся скандировали слоганы против и.о. премьера и возможного освобождения от наказания каталонских сепаратистов.

Ранее в Испании уже проходили многотысячные акции протеста против данной инициативы.

Поддержка Санчесом амнистии сторонников независимости региона прозвучала на фоне переговоров по вопросу формирования правительства Испании. 24 октября было объявлено о соглашении между соцпартией и левым движением "Сумар" по формированию коалиционного правительства страны. По итогам прошедших в июле всеобщих выборов в Испании ИСРП получила 121 кресло в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). "Сумар" достался 31 мандат.

Таким образом, двум политическим силам в сумме не хватает голосов, чтобы беспрепятственно переизбрать Санчеса на пост главы кабмина. В этой связи для ИСРП важно получить поддержку других прошедших в парламент партий, в том числе каталонских политических сил, поддерживающих независимость региона.