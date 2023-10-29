В Афинах состоялся массовый митинг в поддержку палестинцев

Манифестацию организовали, в частности, Компартия Греции и профсоюз Всегреческий боевой фронт

АФИНЫ, 29 октября. /ТАСС/. Массовый митинг в поддержку палестинцев с центральным лозунгом "Остановить резню в Газе" прошел в афинском парке Элефтериас ("Свободы"), сообщает корреспондент ТАСС.

Манифестацию организовали Компартия Греции, близкий к ней профсоюз Всегреческий боевой фронт (ПАМЕ), студенческие союзы и другие организации, присутствовали также палестинцы, проживающие в Греции. Манифестанты, развевавшие палестинскими флагами, прошли маршем от парка Элефтериас к посольству США, а затем к посольству Израиля. Перед диппредставительствами участники марша выкрикивали: "Убийцы, убийцы!" и "Свободу Палестине!". Как отметил сайт Компартии Греции 902.gr, основное требование демонстрантов заключается в том, чтобы "остановить резню палестинского народа в секторе Газа государством - убийцей Израилем".

На митинге в парке Свободы было зачитано послание Всеобщего союза палестинских рабочих, в котором была выражена благодарность ПАМЕ и другим греческим профсоюзам за их практическую солидарность и поддержку народа Палестины. "Солидарность дает нам силы продолжать борьбу до победы. Да здравствует борьба народов!" - говорилось в послании. Участники митингов также осудили правительство Греции, которое поддерживает Израиль и США, что, в частности, проявилось в том, что Афины воздержались при голосовании в ГА ООН по резолюции о гуманитарном перемирии в секторе Газа.

Ранее, 18 октября, в центре Афин уже проходил многотысячный митинг в поддержку палестинцев и с осуждением Израиля. Тогда его участники также прошли маршем к посольству Израиля в столичном районе Психико, чтобы и там заявить о солидарности с палестинцами.