В Сеуле прошли мероприятия в память о жертвах давки в районе Итхэвон

В результате происшествия в октябре 2022 года погибли более 150 человек

СЕУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Манифестация и митинг, посвященные первой годовщине давки в районе Итхэвон, которая унесла жизни 159 человек, в том числе четырех гражданок России, прошли в столице Республики Корея. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В 14:00 по местному времени семьи погибших и простые граждане собрались у места трагедии в районе Итхэвон, где выступили представители четырех религиозных конфессий: буддизма, вон-буддизма, католицизма и протестантизма. Затем участники прошли примерно 6 км по городским улицам, в том числе в районе перед новым офисом президента, до площади перед столичной мэрией.

Около 17:00 там началось массовое собрание в память о жертвах трагедии. По данным агентства Yonhap, на площадь пришли порядка 10 тыс. человек. В митинге, в частности, приняли участие лидер ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мён и представитель российского посольства.

Оппозиция и президент

Лидер оппозиции Ли Чжэ Мён сказал, что добьется "установления истины" относительно причин трагедии и привлечения виновных к ответственности. "Год прошел с тех пор, как 159 миров погибли, но ничего не изменилось. Отчаянные призывы семей погибших игнорируются", - заявил лидер оппозиционной партии. Он также обещал, что будет принят специальный закон о расследовании причин случившегося. На встрече с журналистами 26 октября несколько членов семей погибших сказали, что после трагедии они так и не получили от правительства исчерпывающую информацию о причинах и обстоятельствах смерти их близких.

Ли Чжэ Мён также раскритиковал президента и власти за то, что они предпочли не принимать участия в массовом собрании. Ранее администрация президента заявила, что этому препятствует "политический характер" мероприятия. В ходе марша участники выступали в том числе с критическими по отношению к действующим властям лозунгами. На плакатах были призывы провести расследование и принять законопроект, инициированный оппозицией. Во время массового собрания, в котором приняли участие и представители правящей партии, были отдельные флаги с призывом к отставке президента.

В свою очередь в воскресенье президент Юн Сок Ёль выступил с речью в церкви, где прошла поминальная служба. "29 октября прошлого года - самый печальный день в моей жизни. Думаю, что все в Южной Корее считают так же", - сказал южнокорейский лидер, выразив соболезнования. Юн Сок Ёль отметил, что за год правительство проделало большую работу для того, чтобы сделать страну безопаснее. Он обещал, что такие усилия продолжатся.

Выходные перед Хэллоуином

На встрече с журналистами 26 октября одна из выживших в трагедии Ли Чжу Хён сказала, что общественное осуждение не должно быть направлено на праздник или развлекательные заведения. "Хэллоуин и Итхэвон не виноваты. Виновны те, кто отвечал за меры безопасности [при массовых скоплениях людей]", - отметила девушка. Она не стала советовать согражданам, стоит ли им праздновать Хэллоуин в этом году.

Перед выходными власти Республики Корея определили несколько развлекательных районов в Сеуле, где были введены повышенные меры безопасности на период с 27 октября по 2 ноября. В их числе районы Итхэвон и Хондэ, которые отличаются активной ночной жизнью. Хэллоуин отмечается 31 октября.

По данным, которые приводит агентство News1, Хондэ накануне посетили более 90 тыс. человек, Итхэвон - 14 тыс. человек, Каннам - более 95 тыс. жителей и туристов. В день трагедии в прошлом году в Итхэвоне, по оценкам властей, собралось примерно 130 тыс. человек. Как убедился корреспондент ТАСС, в Хондэ и Итхэвоне в субботу перед Хэллоуином обстановка мало отличалась от обычных выходных. По сравнению с прошлым годом на улицах было сложно встретить людей в костюмах, практически полностью отсутствовали тематические украшения.