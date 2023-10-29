Собянин поздравил работников городского транспорта с профессиональным праздником

Мэр Москвы также отметил, что правительство города видит свою задачу в постоянной модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале поблагодарил работников городского транспорта столицы за вклад в развитие города.

"Сегодня День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Сердечно поздравляю вас с праздником сильных, мужественных и целеустремленных людей. На высоком профессиональном уровне вы осуществляете пассажирские и грузовые перевозки и тем самым обеспечиваете повседневную жизнь и комфорт миллионов людей", - написал мэр.

Он добавил, что правительство Москвы видит свою задачу в постоянной модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры. "Мы строим новые дороги и развязки, создаем цивилизованное парковочное пространство. Обновляем подвижной состав "Мосгортранса", который сегодня располагает крупнейшим в Европе парком электробусов. И создаем условия для внедрения инноваций, которые делают ваш труд более эффективным и безопасным", - отметил Собянин.

Мэр также выразил благодарность сотрудникам транспортного комплекса "за огромный вклад в развитие и процветание" столицы. "Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо Москвы и москвичей", - заключил он.