Имена расстрелянных на Бутовском полигоне озвучат в День памяти жертв репрессий

Чтение имен будет производиться перед мемориалом "Сад памяти"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Акция "Голос памяти", в ходе которой будут прочитаны более 20 тыс. имен расстрелянных на Бутовском полигоне, пройдет в День памяти жертв политических репрессий (30 октября) в мемориальном центре "Бутово". Перед этим утром в храме Святых новомучеников и исповедников российских в Бутове будет совершено поминальное богослужение, сообщили ТАСС в оргкомитете акции.

"В 11:00 акция "Голос памяти" продолжится чтением имен пострадавших в Бутове в соответствии с расстрельными списками НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. Все желающие смогут принять участие в этом чтении, а также возложить цветы и поставить свечи на насыпи погребальных рвов", - сказал собеседник агентства.

Чтение имен будет производиться перед мемориалом "Сад памяти", предположительно оно продлится до 19:00.

Божественную литургию и панихиду о всех пострадавших в годы гонений совершит глава церковно-общественного совета при патриархе по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

Бывший стрелковый полигон НКВД в Бутове широко известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий советской эпохи. Только в период Большого террора, с августа 1937 года по октябрь 1938 года, здесь были расстреляны 20 762 человека - в основном жители Москвы и Подмосковья, люди разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений.

В ежегодной акции "Голос памяти" принимают участие родственники погибших, прихожане московских и подмосковных храмов, представители общественных организаций, деятели искусства и науки.