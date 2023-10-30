В Дагестане заявили, что работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни

В правительстве республики отметили, что действиям в аэропорту будет дана правовая оценка, пострадавшим в результате инцидента оказывается необходимая медицинская помощь

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Работу аэропорта Махачкалы восстановят в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики Дагестан по итогам заседания оперативного штаба.

"Работа аэропорта будет восстановлена в ближайшие дни после проведения проверочных и восстановительных мероприятий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в правительстве региона сообщили, что ситуация находится под контролем главы республики Дагестан Сергея Меликова и органов власти всех уровней. Муниципальные образования работают совместно с правоохранительными службами, в городах и районах республики усилены меры безопасности.

"Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал молодежь к конструктивному выражению своих позиций в отношении ситуации в мировом сообществе, при этом действия не должны нарушать порядок в республике и не должны затрагивать жизнь мирного населения", - говорится в сообщении правительства. Уточняется, что действиям в аэропорту будет дана правовая оценка, пострадавшим в результате инцидента оказывается необходимая медицинская помощь.

По инциденту в аэропорту Махачкалы создан оперативный штаб, его возглавил глава Дагестана Сергей Меликов.