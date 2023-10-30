В Приморье поступила первая партия новой техники для предупреждения наводнений

По словам главы региона Олега Кожемяко, спецтехнику направят для работы в районы края в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Первая партия из 10 самосвалов, которые будут использоваться в работе по предупреждению наводнений, поступила в Приморский край, сообщает пресс-служба правительства края. Машины закуплены при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока.

"10 самосвалов для Приморского края закуплены при поддержке Минвостокразвития. В ближайшее время в край поступит еще порядка 30 специализированных машин: бульдозеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, самосвалы", - сообщает пресс-служба.

По словам губернатора края Олега Кожемяко, которые приводятся в сообщении, спецтехнику направят для работы в районы края уже в текущем году.

"Совместно с муниципалитетами сейчас выявляем потребность тех или иных районов в подобной технике. Уже известно, что часть машин будет находится в поселке Новый, где подходит к концу возведение спасательного центра", - цитирует пресс-служба заместителя министра по делам ГОЧС Приморья Сергея Короткова.

Приморье в 2023 году пострадало от сильных дождей и паводков, с 25 августа в крае действует режим ЧС федерального уровня. Бедствие затронуло более 100 населенных пунктов, подтоплены более 5 тыс. домов, погиб урожай на 40 тыс. га сельхозугодий.