На Кубе закрыли клуб, где в конкурсе Хэллоуин-костюмов победил участник в нацистской форме

Отмечается, что заведение находится в ведомстве Кубинского института музыки

ГАВАНА, 30 октября. /ТАСС/. Культурный центр Maxim Rock в Гаване закрыли на время расследования обстоятельств вечеринки по случаю Хэллоуина, во время которой первый приз на конкурсе костюмов получил участник, переодетый в члена воинских формирований нацистской Германии. Об этом в воскресенье сообщил местный новостной портал Cubadebate.

По другой версии, участник изображал Адольфа Гитлера. Портал опубликовал фото с мероприятия, на котором запечатлен момент, когда находящийся на сцене молодой человек вскидывает руку в нацистском приветствии. Издание отмечает, что культурный центр Maxim Rock не является частным заведением, а находится в ведомстве Кубинского института музыки.

"Аплодисменты и награждение за костюм человека, ответственного за массовый геноцид миллионов людей, ставят нас перед более серьезной проблемой, которая выходит за рамки самого события и связана с образованием, преподаванием истории и формированием ценностей нового поколения", - говорится в сообщении портала.

Власти и правоохранительные органы Кубы пока не давали официальных комментариев.