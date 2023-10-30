В Москве организуют более 170 мероприятий в рамках акции "Ночь искусств"

Для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Культурную акцию "Ночь искусств" проведут в Москве в День народного единства, 4 ноября. К ней присоединится свыше 100 городских площадок, в том числе Театр эстрады, Государственный музей А. С. Пушкина, креативное пространство "Новый Манеж", музей-заповедник "Царицыно", Парк Горького, кинотеатры сети "Москино", сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В рамках "Ночи искусств" в столице пройдет больше 170 событий. Приглашаем москвичей и туристов на спектакли, концерты, экскурсии, литературные чтения и выставки. Тема акции в этом году - "Россия объединяет", - сказала Сергунина, слова которой ТАСС приводит пресс-служба департамента культуры.

Заммэра уточнила, что для посещения мероприятий необходима предварительная регистрация. Посмотреть полную программу событий в библиотеках, культурных центрах и музеях можно на странице московской "Ночи искусств".

Центральные площадки

Старт культурной акции даст театрализованная экскурсия "Поэтический променад". Ее проведут 30 артистов в образе Владимира Маяковского. В 17:00 они вместе с группами начнут движение из шести разных точек, связанных с биографией и творчеством поэта: площадки Государственного музея В. В. Маяковского (на улице Красная Пресня и в Лубянском проезде), дом 15/13 в переулке Маяковского, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Дом Моссельпрома и здание газеты "Известия".

"На сцене обновленного Театра эстрады с 20:00 до 21:30 выступят народный артист России Сергей Жилин и оркестр "Фонограф-симфо-джаз". Они представят музыкальную программу "Рахманинов - многогранность гения", посвященную 150-летию со дня рождения великого композитора. Еще три концерта - в 17:00, в 18:45 и в 21:25 - организуют в этот день в Государственном музее А. С. Пушкина", - анонсировали в департаменте.

Кроме того, в Белом зале правительства Москвы с 21:00 до 22:15 прозвучат мелодии эпохи барокко в исполнении капеллы "Русская консерватория" под управлением лауреата конкурса имени П. И. Чайковского Николая Хондзинского.

"Четыре события запланированы на вечер субботы в креативном пространстве "Новый Манеж". С 17:30 до 19:00 зрителей приглашают на литературные чтения "Поэты современности", с 19:00 до 21:30 - на театрализованное шоу, с 21:00 до 22:10 - на спектакль Антона Кукушкина "Звуки речи", а с 22:20 до 23:20 - на перформанс "Манифест" коллектива молодых артистов "Заячий стон" театра "Ленком Марка Захарова", - добавили в пресс-службе.

Чтобы посетить центральные площадки, необходима предварительная регистрация на сайте Московской дирекции массовых мероприятий.

От концертов до кинопоказов

Музей-заповедник "Царицыно" подготовит для "Ночи искусств" музыкально-театральную программу. В 18:00 в Баженовском зале Большого дворца начнется моноспектакль Владимира Стержакова "О вреде табака", а в 20:00 - выступление автора-исполнителя Антона Прокофьева. Концерт будет транслироваться в социальных сетях учреждения.

"В 18:00 в усадьбе Воронцово пройдет лекция искусствоведа Вероники Терлецкой под названием "Усадебное застолье как искусство". Слушатели узнают о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I. Записаться необходимо заранее по телефону: +7 495 936-00-92. В 19:00 Парк Горького приглашает на камерный вечер проекта "Музыкальный салон Бетти Глан". Классические композиции исполнят студенты Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского", - уточнили в департаменте.

Библиотека имения Н. А. Некрасова организует фестиваль "Электронекрасовка. Первая пятилетка". Гостей ждут мастер-классы, премьера совместного со школой-студией МХАТ подкаста о челюскинцах, лекция-концерт о советском джазе и многое другое. Подробности и форма регистрации - на сайте библиотеки.

"В кинотеатрах "Салют" и "Искра" сети "Москино" состоится показ короткометражных работ сценариста и режиссера Юлии Горбачевской "Головокружение" (о непростом периоде в биографии Ф. М. Достоевского) и "Телеграмма" (по мотивам одноименного рассказа К. Г. Паустовского). Вход свободный по предварительной записи на сайте киносети", - заключили в пресс-службе.