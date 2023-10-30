АТОР: в Дагестане находятся несколько тысяч организованных туристов

На случай ЧП предусмотрены бесплатные трансферы до аэропортов других республик Кавказа

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Несколько тысяч организованных туристов находятся в Дагестане, если аэропорт Махачкалы не откроют в течение суток, то для их возвращения могут быть использованы аэропорты других республик Кавказа, например, аэропорт Грозного. Туристам может быть предоставлен бесплатный трансфер. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"Организованных туристов несколько тысяч. <…> На Кавказе достаточное количество аэропортов, которые продолжают работу. Ближайший, по-моему, Грозный, несколько часов езды. Если аэропорт [Махачкалы] завтра не откроется, будем перевозить в действующие аэропорты, предоставим трансфер бесплатный", - сказал он.

Сложившаяся ситуация вряд ли отразится на турпотоке в Дагестан, хотя имиджевые потери неизбежны, отметил вице-президент АТОР. По его словам, пока аннуляций туров в Дагестан не отмечается, но изменения возможны во второй половине дня.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны 60 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.