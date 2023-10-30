СПЧ попросит кабмин продлить концепцию по сохранению памяти жертв политрепрессий

В СПЧ настаивают, что судьба каждого репрессированного, погибшего и умершего "должна быть прояснена до конца"

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) будет просить правительство продлить действие концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, чтобы судьба каждого репрессированного была прояснена до конца. Об этом сообщил глава совета Валерий Фадеев в День памяти жертв политических репрессий.

"В этом году заканчивается срок действия концепции государственной политики по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Совет по правам человека считает, что надо продолжать эту работу, продлить действие концепции и деятельность межведомственной рабочей группы по увековечиванию памяти жертв политических репрессий. Мы будем обращаться в правительство с просьбой продлить действие концепции с теми поправками, которые, возможно, будут нами предложены", - сказал Фадеев на церемонии возложения цветов к памятнику "Стена скорби", который посвящен жертвам политических репрессий.

Глава СПЧ подчеркнул, что каждый человек имеет право на память о себе, добавив, что страницы биографий большинства репрессированных известны, но не всех. По его словам, в СПЧ настаивают, что судьба каждого репрессированного, погибшего и умершего "должна быть прояснена до конца, и родственники, если они этого хотят, должны знать о судьбе своего деда, прадеда, бабушки и так далее".

Возложение цветов к памятнику "Стена скорби" в Москве © Галина Евдокимова/ ТАСС

В России 30 октября традиционно вспоминают жертв политических репрессий. С 1991 года, когда была учреждена эта дата, были признаны жертвами политрепрессий СССР и реабилитированы почти 125 тыс. человек.